Cristiano Ronaldo: Freistoß-Bilanz, Elfmeter-Quote, Tor-Ausbeute

Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere über 600 Tore erzielt. SPOX zeigt, wie gut seine Erfolgsquote bei Freistößen und Elfmetern ist.

Der Portugiese war der erste Spieler, der viermal Europas Goldenen Schuh gewann. Kein anderer Spieler erzielte in der Champions League mehr Tore als er.

Seine mehr als 600 Tore hat Ronaldo auch dem Fakt zu verdanken, dass er für seine Klubs viele Standardsituationen übernimmt. Allein für Real Madrid erzielte er 78 Tore durch Elfmeter oder Freistöße.

© getty

Cristiano Ronaldos Freistoßbilanz

Seine einzigartige Freistoßtechnik machte Cristiano Ronaldo bereits bei seinem Ex-Klub Manchester United berühmt. Passenderweise war Ronaldos letztes Tor vor seinem Wechsel zu Real Madrid ein Freistoßtor gegen den Erzrivalen Manchester City.

Auch bei den Königlichen legte Ronaldo gleich mit furiosen Standards los: Seine ersten beiden Champions-League-Tore bei Real waren Freistoßtreffer. In jeder seiner acht Saisons in Madrid erzielte der 33-Jährige mindestens einen Freistoßtreffer. Seine Höchstwerte waren 2010/11 und 2012/13 vier Tore in der Primera Division.

Ein Blick auf die Erfolgsquote bei Real zeigt: Ronaldo trifft 7,3 Prozent seiner Freistöße.

Wettbewerb Freistoß-Tore Frestöße geschossen Erfolgsquote Primera Division 20 301 6,6% Champions League 10 106 9,4% Gesamt 30 407 7,3%

Cristiano Ronaldos Erfolgsquote bei Elfmetern

Da ihm häufig nachgesagt wird, er erziele einen Großteil seiner Tore durch Elfmeter, haben einige Fans Ronaldo den Spitznamen "Penaldo" verpasst.

Die Erfolgsbilanz des Portugiesen ist bei seinen Elfmetern äußerst gut. In seiner Karriere verwandelte Ronaldo 106 Elfmeter, nur 19 verschoss er. Auffällig: Bisher gab es nur zwei Torhüter, gegen die Ronaldo mehr als einmal verschoss - Carlos Kameni von Malaga und der frühere Valencia-Schlussmann Diego Alves.

Wettbewerb Elfmetertore Elfmeter geschossen Erfolgsquote Premier League 11 13 84,6% Primera Division 61 68 89,7% Champions League 14 16 87,5% International 7 11 63,63% Gesamt 88 106 82,72%

Cristiano Ronaldo: So viele Tore kommen von Elfmetern

Wettbewerb Elfmetertore Gesamttore Erfolgsquote Premier League 11 84 13% Primera Division 61 311 18,97% Champions League 14 105 14,7% International 7 84 8,75% Gesamt 96 584 16,4%

Cristiano Ronaldos Torausbeute

Im Jahr 2003 wechselte Cristiano Ronaldo als Teenager von Sporting Lissabon zu Manchester United. Im Jahr 2006 kam dann vor dem gegnerischen Tor der Durchbruch für den Portugiesen: Er erzielte 17 Tore und legte in der Folgesaison 31 Treffer nach.

© getty

Bei Real Madrid legte Ronaldo sogar noch einen drauf: In vier seiner bisherigen acht Saisons bei den Königlichen machte er in der Primera Division mehr Tore als er Einsätze hatte. Höhepunkt war die Saison 2014/15, als er in 35 Ligaspielen 48 Tore erzielte.