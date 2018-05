Primera Division: VAR kommt wohl zur Saison 2018/19 nach Spanien

Primera División Live FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Primera División Bilbao -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

La Coruna Primera División Villarreal -

Valencia Primera División Malaga -

Alaves Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Primera División Las Palmas -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primera División Leganes -

Levante Primera División FC Barcelona -

Villarreal Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Primera División Espanyol -

Malaga Primera División Levante -

Barcelona

Die Schiedsrichter in der Primera Division werden ab der kommenden Saison wohl von Videoschiedsrichtern unterstützt. Die Einführung des VAR in Spanien befindet sich in den letzten Zügen.

"Die finale Validation sollte noch vor August vorgenommen werden, sodass die Technik bereits zu Beginn der kommenden Saison eingesetzt werden kann", sagte Carlos Velasco Carballo, ehemaliger Schiedsrichter, im Rahmen einer Infoveranstaltung am Freitag in Barcelona.

Die Integration eines Videobeweises muss vom IFAB, dem International Football Association Board, abgenommen werden. Das IFAB ist für die Beratung und Umsetzung von Änderungen des Regelwerks zuständig.

Aktuell wird der Videobeweis parallel zum normalen Ligabetrieb getestet. "An diesem Wochenende werden Offline-Tests in den Spielen von Malaga und Atletico durchgeführt", erklärte Velasco Carballo.

Die strukturelle Organisation des Videobeweises in Spanien ähnelt dabei dem Konstrukt Bundesliga. Demnach sollen zwei Schiedsrichter gemeinsam mit einem Techniker in einem fest installierten Videozentrum in Madrid sitzen, von dem aus die Kommunikation mit den Schiedsrichtern auf dem Spielfeld gesteuert wird. Einer der Schiedsrichter muss dabei mindestens die Erstliga-Lizenz besitzen.