Zinedine Zidane als Trainer von Real Madrid – Titel, Erfolge, Statistiken

Zinedine Zidane hat nach knapp zweieinhalb Jahren seinen Rücktritt als Trainer von Real Madrid bekanntgegeben. SPOX zeigt, welche Erfolge der Franzose in seiner Amtszeit bei den Königlichen feierte.

Nach dem erneuten Champions-League-Sieg wurde Zidane zu einem der erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte von Real Madrid.

Diese Titel holte Zinedine Zidane mit Real Madrid

Neun Titel holte Real Madrid unter Zinedine Zidane in nur 149 Spielen - damit gewannen die Königlichen alle 17 Partien einen Titel mit dem Franzosen. In seiner Amtszeit verlor Real keines seiner acht Finals.

Titel Saison Spanischer Superpokalsieger 2017/18 Fifa-Klub-Weltmeister 2016/17, 2017/18 UEFA Supercup-Sieger 2016/17, 2017/18 Spanischer Meister 2013/14 Champions League 2015/16, 2016/17, 2017/18

Real Madrids erfolgreichste Trainer

In der Liste der erfolgreichsten Trainer von Real Madrid liegt Zidane trotz seiner vergleichsweise kurzen Amtszeit auf Platz zwei. Neun Titel holte der 45-jährige Franzose, zuletzt den dritten Champions-League-Pokal in Folge. Die elf Real-Trainer vor Zidane holten in zehn Jahren gerade einmal elf Titel.

Trainer Titel Miguel Munoz 14 Zinedine Zidane 9 Luis Molowny 8 Vicente del Bosque 7 Leo Beenhakker 6 Carlo Ancelotti, Jose Villalonga je 4

Zinedine Zidanes Leistungsdaten bei Real Madrid

In seinen 149 Spielen als Trainer von Real Madrid holte Zidane 2,30 Punkte pro Spiel.

Saison Spiele Siege Remis Niederlage 2015/16 27 21 4 2 2016/17 60 44 11 5 2017/18 62 39 14 9 Gesamt 149 104 29 16

