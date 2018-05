Primera Division: FC Sevilla gegen Real Madrid im Livestream und Liveticker

Primera División FC Barcelona -

Im Nachholspiel des 34. Spieltags empfängt der FC Sevilla am Mittwochabend Real Madrid (21.30 Uhr live auf DAZN). Hier findet ihr alle Infos zu der Partie und den beiden Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream und Liveticker.

Nachdem Real dem FC Barcelona im Clasico zumindest einen Punkt abluchsen konnte, steht für die Königlichen in den verbleibenden drei Ligapartien nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Lediglich Stadtrivale Atletico könnte noch vom zweiten Platz verdrängt werden, die Colchoneros weisen vor der Partie drei Zähler Vorsprung auf.

Über allem steht aber natürlich das Endspiel in der Champions League, welches Real am 26. Mai gegen Liverpool bestreitet. Gewiss würde Real aber die aktuelle Ligaserie von neun ungeschlagenen Partien in Folge bis dahin weiter ausbauen wollen.

Für Sevilla steht im Endspurt die Teilnahme am internationalen Geschäft auf dem Spiel, es droht die erste Saison ohne internationale Flutlichtspiele seit der Spielzeit 2012/13.

Um den Negativtrend zu stoppen, wurde zuletzt Trainer Vincenzo Montella entlassen und durch Joaquin Caparros ersetzt. In seiner ersten Partie jubelte der neue Coach direkt über einen 1:0-Sieg gegen Real Sociedad.

Der Kampf um die Europa League in der Primera Division

Platz Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 6 FC Villarreal 35 50:41 57 7 FC Getafe 36 41:32 52 8 FC Sevilla 35 43:54 51 9 FC Girona 36 48:57 48 10 SD Eibar 36 41:48 47

Wann und wo spielt Sevilla gegen Real Madrid?

Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz wird die Partie zwischen Sevilla und den Königlichen am Mittwochabend um 21.30 Uhr im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan anpfeifen.

Sevilla gegen Real Madrid im Livestream und Liveticker

Wie alle anderen Partien aus der Primera Division ist das Gastspiel von Real in Andalusien auch auf dem Streaming-Service DAZN zu sehen.

Neben Spitzenfußball aus weiteren europäischen Top-Ligen wie der Premier League und der Serie A hat DAZN für Freunde des US-Sports auch zahlreiche Highlights aus der MLB, NBA, NFL und NHL im Programm. Hier findet ihr das komplette Programm.

Darüber hinaus bietet SPOX auch einen Liveticker zu der Partie an, mit welchem ihr nichts von der Begegnung verpasst.

Real ohne Ronaldo zum Angstgegner

Die Auswärtsreise nach Andalusien muss Zinedine Zidane ohne seinen Superstar Cristiano Ronaldo antreten, der sich im Clasico gegen Barcelona eine Verstauchung am linken Knöchel zugezogen hatte und zur Halbzeit in der Kabine geblieben war.

Die Abwesenheit des Portugiesen dürfte die Aufgabe für die Königlichen bei ihrem Angstgegner nicht einfacher machen. In den letzten sechs Gastauftritten durfte Real bei vier Niederlagen und einem Remis nur einen Sieg bejubeln.

Allerdings muss Sevilla erst noch unter Beweis stellen, ob der Erfolg gegen Sociedad tatsächlich die Trendwende eingeläutet hat. Die sieben Partien zuvor hatten die Andalusier nämlich jeweils vergeblich auf drei Zähler gehofft.

Die letzten Gastauftritte von Real Madrid beim FC Sevilla