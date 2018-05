Primera Division, 38. Spieltag: Der Kampf um Europa zwischen Sevilla und Getafe.

Primera División Celta Vigo -

Sowohl der Abstieg als auch die obersten vier Plätze sind in LaLiga bereits entschieden. Wer aber krallt sich am letzten Spieltag die Vizemeisterschaft und viel wichtiger noch: Wer gewinnt den Kampf um Platz sieben, den letzten internationalen Tabellenplatz. Hier gibt es alle Informationen zum 38. Spieltag der spanischen Primera Division.

Der letzte Spieltag ist aufgeteilt in sechs Samstagsspiele und vier Sonntagsspiele. Sevilla und Getafe spielen beide zur gleichen Zeit am Samstag. Sevilla tritt zu Hause an, Getafe auswärts.

Die Partien des 38. Spieltags der Primera Division

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 19.05. 13 Uhr Vigo Levante DAZN SPOX Sa., 19.05. 16.15 Uhr Leganes Betis DAZN SPOX Sa., 19.05. 18.30 Uhr Las Palmas Girona DAZN SPOX Sa., 19.05. 18.30 Uhr Sevilla Alaves DAZN SPOX Sa., 19.05. 18.30 Uhr Malaga Getafe DAZN SPOX Sa., 19.05. 20.45 Uhr Villarreal Real Madrid DAZN SPOX Sa., 20.05. 12 Uhr Valencia La Coruna DAZN SPOX Sa., 20.05. 16.15 Uhr Bilbao Espanyol DAZN SPOX So., 20.05. 18.30 Uhr Atletico Madrid Eibar DAZN SPOX So., 20.05. 20.45 Uhr Barcelona Real Sociedad DAZN SPOX

Primera Division: Die aktuelle Tabelle vor dem 38. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 37 98:29 69 90 2. Atlético Madrid 37 56:20 36 78 3. Real Madrid 37 92:42 50 75 4. FC Valencia 37 63:37 26 70 5. FC Villarreal 37 55:48 7 60 6. Betis Sevilla 37 58:58 0 60 7. FC Sevilla 37 48:58 -10 55 8. Getafe 37 41:33 8 52 9. SD Eibar 37 42:48 -6 50 10. Real Sociedad 37 66:58 8 49 11. FC Girona 37 48:58 -10 48 12. Deportivo Alavés 37 40:49 -9 47 13. Celta Vigo 37 55:58 -3 46 14. Espanyol Barcelona 37 35:42 -7 46 15. UD Levante 37 42:54 -12 46 16. Athletic Bilbao 37 41:48 -7 43 17. CD Leganés 37 31:49 -18 40 18. Deportivo La Coruña 37 37:74 -37 29 19. UD Las Palmas 37 23:72 -49 22 20. FC Málaga 37 24:60 -36 20

