Primera Division: Trainer Diego Simeone bestätigt Verbleib bei Atletico Madrid

Atletico Madrids Trainer Diego Simeone hat bestätigt, dass er auch über den Sommer hinaus bei den Rojiblancos bleiben wird. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der Argentinier seinen bis 2020 laufenden Vertrag nicht erfüllen möchte.

"Meine Zukunft? Ich bleibe", sagte Simeone nach dem 1:1 im Derby gegen Real Madrid. Atletico sei "ein großer Verein", der immer noch am wachsen sei.

Simeone, der immer wieder mit Inter Mailand und zuletzt verstärkt mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wurde, betonte: "Ich bin sehr stolz auf das Level, auf dem der Club die letzten 10 Jahre gespielt hat, wie wir gegen zwei Großmächte wie Real und Barcelona konkurriert haben und immer noch konkurrieren."

In der Champions League scheiterte Simeone mit Atletico zwar bereits in der Vorrunde und auch die Meisterschaft dürfte bei elf Punkten Rückstand auf Barcelona kaum noch zu holen sein. Dennoch belegt man in der Primera Division den zweiten Platz und hat nach dem 2:0-Hinspielerfolg gegen Sporting Lissabon beste Chancen in das Europa Leauge-Halbfinale einzuziehen.