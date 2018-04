Real Madrids Gareth Bale schließt Wechsel zu Bayern München nicht aus.

Primera División Levante -

Real Madrids Flügelflitzer Gareth Bale hat einen Wechsel zum FC Bayern München nicht ausgeschlossen. Gleichzeitig betonte der walisische Nationalspieler aber auch, dass er sich bei den Königlichen sehr wohl fühle.

"Im Fußball kannst du niemals nie sagen. Mit diesem Klub in Verbindung gebracht zu werden, ist für jeden eine Ehre", erklärte der 28-Jährige in der SportBild. "Der FC Bayern hat eine fantastische Mannschaft und war auch in der Vergangenheit schon immer einer der erfolgreichsten Vereine Europas", fügte er hinzu.

Bale schwärmt von Lewandowski

Bale, dessen Vertrag in der spanischen Hauptstadt noch bis 2022 läuft, "genieße es, im Moment allerdings für Real Madrid zu spielen. Stand jetzt bin ich Spieler von Real Madrid", machte er klar.

Aufgrund seiner Verletzungen war der Offensivmann jedoch nie unumstritten in Madrid. Sollten die Königlichen im Sommer ihre Angriffsreihe erneuern, könnte Bale den Klub immer noch verlassen.

Mit Robert Lewandowski steht dabei angeblich ein Bayern-Spieler ganz oben auf der Real-Liste, wobei Bale vom polnischen Nationalstürmer durchaus angetan ist. "Auf jeden Fall hat Robert Lewandowski die Qualität für Real", erklärte er und ergänzte: "Er ist einer der besten Stürmer der Welt, der sowohl beim FC Bayern als auch in seiner Nationalmannschaft ein Garant für Tore ist."

Bales Statistiken in der aktuellen Saison