Primera Division, 32. Spieltag: Barcelona empfängt Valencia, Real in Malaga zu Gast

Am 32. Spieltag der Primera Division empfängt der Tabellenführer FC Barcelona den FC Valencia. Die Verfolger Atletico und Real sind gegen Abstiegskandidaten gefordert. Während das Team von Diego Simeone Levante als Gegner hat, müssen die Königlichen zum Tabellenletzten FC Malaga reisen. Alle Partien des Spieltags in der Übersicht.

Während der FC Malaga so gut wie abgestiegen ist, kämpft Real Madrid noch zumindest um Tabellenplatz zwei. Vier Punkte Rückstand haben die Königlichen auf Atletico Madrid, das mit einem Heimsieg gegen Levante den Abstand halten könnte. Gefährlich wird es für den Dritten Valencia: Verlieren die Fledermäuse in Barcelona und Cristiano Ronaldo und Co. punkten dreifach, zieht Madrid vorbei.

Primera Division: Das Wichtigste zum 32. Spieltag in Kürze:

Lionel Messi traf in der vergangenen Saison in den zwei Ligaspielen gegen Valencia viermal. Diese Saison konnte er sowohl im Hinspiel als auch in zwei Pokalspielen gegen die Blanquinegros nicht treffen.

Atletico Madrid verlor noch kein Heimspiel in der Primera Division gegen Levante. In elf Spielen gewann Madrid zehnmal.

Nach zuletzt vier Siegen in Folge, die längste Serie in dieser Saison, musste sich Real Madrid mit einem Unentschieden gegen den Stadtrivalen Atletico begnügen.

Die Partien des 32. Spieltags in der Übersicht

Datum/Uhrzeit Spiel Livestream Liveticker Fr., 13.04. 21 Uhr Girona - Betis Sevilla DAZN Sa., 14.04. 13 Uhr FC Sevilla - Villarreal DAZN LIVETICKER Sa., 14.04. 16.15 Uhr Barcelona -Valencia DAZN LIVETICKER Sa., 14.04. 18.30 Uhr Leganes - Celta Vigo DAZN Sa., 14.04. 18.30 Uhr Las Palmas - Real Sociedad DAZN Sa., 14.04. 20.45 Uhr Bilbao - La Coruna DAZN So., 15.04. 12 Uhr Eibar - Alaves DAZN So., 15.04. 16.15 Uhr Atletico - Levante DAZN LIVETICKER So., 15.04. 18.30 Uhr Getafe - Espanyol DAZN So., 15.04. 20.45 Uhr Malaga - Real Madrid DAZN LIVETICKER

Die Tabelle der Primera Division

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 31 79:16 63 79 2. Atlético Madrid 31 51:15 36 68 3. FC Valencia 31 59:31 28 65 4. Real Madrid 31 77:34 43 64 5. Betis Sevilla 31 52:53 -1 49 6. FC Villarreal 30 40:34 6 47 7. FC Sevilla 31 39:50 -11 46 8. Girona 31 44:48 -4 44 9. Celta de Vigo 31 50:43 7 43 10. SD Eibar 31 36:45 -9 40 11. Getafe 31 35:30 5 39 12. Real Sociedad 31 56:52 4 37 13. Athletic Bilbao 30 30:34 -4 36 14. Espanyol Barcelona 31 26:38 -12 36 15. CD Leganés 31 26:39 -13 36 16. Deportivo Alavés 31 28:45 -17 35 17. Levante 31 28:45 -17 31 18. Deportivo La Coruña 31 29:63 -34 23 19. UD Las Palmas 31 22:63 -41 21 20. FC Málaga 31 19:48 -29 17

