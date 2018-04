FC Barcelona bei Celta Vigo im Livestream und Liveticker verfolgen

Primera División Live Malaga -

Englische Woche in der spanischen Primera Division: Am 33. Spieltag gastiert der FC Barcelona unter der Woche bei Celta Vigo (Di, 21.00 Uhr live auf DAZN). Während die Katalanen mit Riesenschritten in Richtung Meisterschaft spazieren, dürfen die Hausherren noch auf die Teilnahme an der Europa League hoffen. SPOX sagt euch, was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr das Duell live verfolgen könnt.

Lange muss der FC Barcelona nicht mehr warten, dann ist den Katalanen der 25. Meistertitel in der Primera Division nicht mehr zu nehmen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atletico Madrid ist praktisch nicht mehr aufzuholen.

Celta Vigo kann hingegen noch auf den letzten Europapokalplatz hoffen. Aktuell hat Celta vier Punkte Rückstand auf den Tabellensiebten FC Sevilla, allerdings mit Barca, Real Madrid und dem FC Valencia auch noch ein schweres Restprogramm vor der Brust. Dass Celta nicht unbedingt chancenlos gegen den FC Barcelona ist, zeigten die beiden Unentschieden in der Hinrunde und im Hinspiel des Pokal-Achtelfinals. Im Rückspiel setzte es allerdings eine 0:5-Klatsche.

Spiel Celta Vigo - FC Barcelona Datum Dienstag, 17. April Uhrzeit 21:00 Uhr Stadion Balaidos, Vigo

Wo kann ich Celta gegen Barca im Livestream sehen?

Aktuell werden die Spiele der Primera Division weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt. Stattdessen hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Übertragungsrechte sowohl für die erste spanische Liga, als auch für die Serie A, die Ligue 1 und die Premier League gesichert.

DAZN ist ein Live-Streaming-Service, der sich auf die Übertragung von bis zu 8000 Sportereignissen pro Jahr spezialisiert hat. Neben internationalem Top-Fußball hat der Streaming-Dienst auch zahlreiche hochkarätige Partien aus den nordamerikanischen Profiligen NBA, MLB, NFL und NHL im Programm.

Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

Falls ihr das Gastspiel der Katalanen bei Celta Vigo nicht im Livestream sehen könnt, aber trotzdem immer auf dem Laufenden sein wollt, bietet euch SPOX im LIVETICKER eine bequeme Lösung an.

Barca in der Saison 2017/18: Fast perfekt

Der FC Barcelona ist im spanischen Fußball das Maß aller Dinge. Die Katalanen sind in der Liga nach wie vor ungeschlagen. Während die Pleite im Pokal-Derby gegen den Espanyol fast noch zu verschmerzen war, war die erste und einzige Niederlage in der Königsklasse verheerend.

Das 0:3-Debakel bei der AS Roma bedeutete für die Katalanen das Ende aller Triple-Träume. Die Saison 2017/18 der Katalanen lief lange perfekt, jetzt ist immerhin noch das Double möglich.

© getty

FC Barcelona gegen Celta Vigo: Die letzten fünf Spiele