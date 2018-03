Transfergerücht: Neymar-Wechsel zu Real Madrid noch vor der WM

Primera División Levante -

Eibar Primera División La Coruna -

Las Palmas Primera División Valencia -

Alaves Primera División Real Sociedad -

Getafe Primera División Real Betis -

Espanyol Primera División Leganes -

FC Sevilla Primera División FC Barcelona -

Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona

Real Madrid versucht angeblich, einen Deal mit PSG-Superstar Neymar noch vor der WM zu finalisieren.

Informationen der AS zufolge ist Real Madrid daran interessiert, einen Deal mit Neymar von Paris Saint-Germain noch vor der anstehenden WM in Russland in trockene Tücher zu bringen.

Neymars Umfeld berichte demnach, dass sich der Brasilianer in Paris nicht mehr wohl fühle. "Fünf Monate fühlen sich an wie fünf Jahre", soll der 26-Jährige gesagt haben.

Ein Treffen mit Real-Verantwortlichen gab es bereits

Bereits vor ein paar Wochen habe sich Neymar senior offenbar mit Verantwortlichen des spanischen Rekordmeisters in einem Hotel getroffen, um die Möglichkeit eines Wechsels auszuloten.

Ein entscheidener Faktor bei Neymars Entscheidung pro Madrid soll sein Landsmann Marcelo gewesen sein. Der Linksverteidiger der Königlichen habe anscheinend die richtige Überzeugungsarbeit geleistet, um den nächsten Mega-Transfer einzuleiten.