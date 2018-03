Transfergerücht: Atletico Madrid hat eine Vereinbarung mit Juventus-Star Paulo Dybala

Primera División Girona -

Levante Primera División Bilbao -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Real Madrid Primera División FC Sevilla -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Alaves Primera División Leganes -

Valencia Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Primera División Getafe -

Real Betis Primera División La Coruna -

Malaga Primera División Alaves -

Getafe Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Primera División Real Betis -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Leganes Primera División Levante -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Girona Primera División Valencia -

Espanyol Primera División Villarreal -

Bilbao Primera División Girona -

Real Betis

Der spanischen Spitzenverein macht offenbar bei der geplanten Verpflichtung von Juventus Turins Angreifer Paulo Dybala Fortschritte. Wie die spanischen Medien Marca und Onda Cero melden, hat sich Atleticos Sportdirektor Andrea Berta mit Dybalas Bruder und Berater Gustavo auf einen Transfer des 24-Jährigen verständigt.

Demnach soll Dybala im Wanda Metropolitano Antoine Griezmann ersetzen. Der Franzose wird seit Monaten mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Er kann Atletico für die festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro verlassen.

Diese Ablöse will Atletico dann in Dybala investieren. Außerdem ist die Rede davon, dass Innenverteidiger Stefan Savic in den Deal integriert und im Gegenzug für den Argentinier nach Turin geschickt werden soll.

Dybala verlängerte seinen Vertrag bei Juventus im vergangenen Jahr bis zum Sommer 2022. Nach starkem Saisonstart war er unter Massimiliano Allegri allerdings nicht mehr gesetzt und musste mehrfach die Ersatzbank drücken. Er stand in dieser Saison in 18 Serie-A-Spielen in der Startelf.