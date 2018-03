Real-Präsident Perez: Cristiano Ronaldo nach China? "Hat nicht um Freigabe gebeten"

Primera División Girona -

Levante Primera División Blibao -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Real Madrid Primera División Sevilla -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Alaves Primera División Leganes -

Valencia Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Primera División Getafe -

Real Betis

Der ehemalige portugiesische Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als er verriet, dass Superstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid ihn nach seinen Erfahrungen in China gefragt habe. Daraufhin bekamen die Wechselgerüchte um den fünfmaligen Weltfußballer neue Nahrung. Real-Präsident Florentino Perez will von einem Abschied jedoch nichts wissen.

"Er hat uns nicht um die Freigabe gebeten. Sein Vertrag läuft noch das eine oder andere Jahr", sagte der 71-Jährige Reportern. In der Tat läuft Ronaldos Arbeitspapier in der spanischen Hauptstadt noch bis 2021.

Nachdem der Angreifer eher schleppend in die Saison gestartet ist, befindet er sich längst wieder in Top-Form. Allein im Jahr 2018 war er in 13 Spielen 21-mal erfolgreich.