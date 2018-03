Primera División Eibar -

Real Madrid Primera División FC Sevilla -

Valencia Primera División Getafe -

Levante Primera División Malaga -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Primera División Alaves -

Real Betis Primera División Levante -

Eibar Primera División Deportivo -

Las Palmas Primera División Valencia -

Alaves Primera División Real Sociedad -

Getafe Primera División Real Betis -

Espanyol Primera División Leganes -

Sevilla Primera División FC Barcelona -

Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi fehlt dem spanischen Tabellenführer FC Barcelona kurzfristig am Samstagabend (20.45 Uhr live bei DAZN) im Ligaspiel beim FC Malaga. Dies teilte Barca am Samstagvormittag mit und verwies knapp auf "persönliche Gründe". Anstelle des 30 Jahre alten Argentiniers rückt der Kolumbianer Yerry Mina in den Kader der spanischen Pokalsiegers.