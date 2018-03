Ganoven brechen mit Luxusauto in Atletico-Madrid-Fanshop ein

Primera División Girona -

La Coruna Primera División Eibar -

Real Madrid Primera División FC Sevilla -

Valencia Primera División Getafe -

Levante Primera División Malaga -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Primera División Alaves -

Real Betis Primera División Levante -

Eibar Primera División Deportivo -

Las Palmas Primera División Valencia -

Alaves Primera División Real Sociedad -

Getafe Primera División Real Betis -

Espanyol Primera División Leganes -

Sevilla Primera División FC Barcelona -

Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona

Vier unbekannte Personen haben mit Hilfe eines gestohlenen Luxusautos den offiziellen Fanshop von Atletico Madrid ausgeräumt.

Die Ganoven zertrümmerten in der Nacht auf Mittwoch mit dem Auto zunächst die Eingangstür des Shops, der direkt am Stadion Wanda Metropolitano liegt. Anschließend luden sie Trikots, Shirts und Schals in zwei weitere Autos, mit denen sie nach wenigen Minuten die Flucht ergriffen. Das berichtet die Zeitung ABC.

Die spanische Polizei nahm die Ermittlungen auf, zunächst jedoch ohne Erfolg. Atletico spielt am Donnerstag im Wanda-Stadion in der Europa League gegen Lokomotive Moskau.