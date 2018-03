FC Barcelona: Lionel Messi trainiert, ist aber fraglich für Sevilla-Match

Primera División Girona -

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fällt Lionel Messi weiter verletzt aus. Nachdem er die Spiele der argentinischen Nationalmannschaft gegen Italien (2:0) und Spanien (1:6) verpasste, droht der Superstar des FC Barcelona auch das nächste Ligaspiel gegen den FC Sevilla zu verpassen.

Am Mittwoch absolvierte Messi zwar wieder Teile des Mannschaftstrainings, doch er trat dabei deutlich kürzer als seine Mitspieler. Gut möglich also, dass Barca-Coach Ernesto Valverde am kommenden Wochenende noch auf seinen Torjäger verzichten muss.

Ernsthafte Sorgen um die Gesundheit des fünfmaligen Ballon d'Or-Gewinners muss sich der Coach allerdings nicht machen. Vor einem Fitnesstest, den Messi zusammen mit Marc-Andre ter Stegen am Mittwoch absolvierte, betonte Valverde noch einmal, dass er nicht von einer schweren Verletzung beim Argentinier ausgehe.