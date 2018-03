FC Barcelona: Coutinho und Paulinho überzeugten Arthur von Barca-Wechsel.

Primera División Levante -

Arthur wird zum FC Barcelona wechseln, das scheint festzustehen. Coutinho und Paulinho haben eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt.

Arthur wird aller Voraussicht nach im Sommer zum FC Barcelona wechseln und erhielt bei dieser Entscheidung Rat von den Barca-Profis Philippe Coutinho und Paulinho. "Ich habe mit Paulinho und Coutinho geredet und gefragt, wie der Klub so ist", erzählte der Brasilianer den Reportern und fügte an: "Sie hatten nur Gutes zu berichten."

Die Katalanen werden offenbar rund 30 Millionen Euro plus neun Millionen Euro Boni im Erfolgsfall für den talentierten Mittelfeldspieler zahlen. Nach langem Hin und Her scheint der Deal nun finalisiert zu werden. "Ich bin sehr glücklich, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Ohne Eile, ohne Hast. Das war gut für mich und Gremio", äußerte er sich.

Momentan will sich der 21-Jährige aber voll auf seinen aktuellen Verein Gremio Porto Alegre konzentrieren. "Ich bin glücklich, mit einem Klub wie dem FC Barcelona in Verhandlungen zu stehen. Aber der Fokus liegt jetzt auf Gremio", erklärte Arthur und fügte hinzu: "Ich werde über Barcelona nachdenken, wenn ich in Barcelona bin."