Real-Star Cristiano Ronaldo: "Niemand wird sich je mit mir vergleichen können"

An Selbstbewusstsein hat es Cristiano Ronaldo noch nie gemangelt. Nun schwärmte der Superstar von Real Madrid einmal mehr ausgiebig von sich selbst.

"Niemand wird sich je mit mir vergleichen können. Niemand wird wie Cristiano Ronaldo", sagte der 33-Jährige, der am Sonntag beim 6:3-Sieg der Königlichen gegen Girona einen Viererpack geschnürt hat, in einem Interview mit seinem Ausrüster Nike.

CR7 war sich schon in jungen Jahren sicher, das Zeug zum besten Spieler der Welt zu haben. "Von Anfang an habe ich davon geträumt", so der Portugiese: "Ich habe meinen Freunden das gesagt und sie schauten mich an, als wenn sie dachten: 'Was sagt er da?' Aber ich habe immer geglaubt, dass ich das Potenzial dafür habe."

Endgültig sicher sei er sich gewesen, als er 2003 von Sporting Lissabon zu Manchester United wechselte. Dort habe es kaum einen zweiten Spieler gegeben, der "mein Talent und meine Hingabe" hatte.