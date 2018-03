Barcas Andres Iniesta lässt Karriereende weiter offen: "Es ist nicht einfach"

Primera División Girona -

Levante Primera División Blibao -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Real Madrid Primera División Sevilla -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Alaves Primera División Leganes -

Valencia Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Primera División Getafe -

Real Betis

Mittelfeldstar Andres Iniesta vom FC Barcelona hat sich zur Spekulation um einen im Sommer bevorstehenden Abschied von den Katalanen geäußert. "Es ist nicht einfach. Ich weiß, dass ich in einem Alter bin, in dem sich einiges verändert und es nicht mehr so ist wie zuvor. Aber ich habe viele aufregende Türen, die mir offen stehen", sagte der 33-Jährige dem spanischen Radiosender Cadena SER.

"In meinem Kopf spielen sich viele Gedanken ab, manche öfter, manche weniger oft. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Entscheidung fallen wird", so Iniesta weiter.

Falls er seine Karriere nicht bei den Katalanen fortsetze, werde er zu keinem anderen Klub gehen, der mit Barca in Konkurrenz steht. Schließlich sei der Verein der Klub seines Lebens, in dem er einzigartige Zuneigung erfahren habe.

Alle anderen Optionen seien "mögliche Szenarien", so der WM-Final-Torschütze aus dem Jahr 2010, der zuletzt immer wieder mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebracht wurde.