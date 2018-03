Primera Division: Athletic Bilbao angeblich an Trainer Thomas Tuchel interessiert

Primera División Levante -

Der spanische Traditionsklub Athletic Bilbao ist angeblich an einer Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchel interessiert. Nach Angaben von Radio Marca wollen sich die Basken nach der Saison von ihrem Coach Jose Angel Ziganda trennen und den früheren Dortmunder und Mainzer Coach als Nachfolger präsentieren.

Der 44-Jährige, der beim deutschen Rekordmeister Bayern München als Nachfolger von Jupp Heynckes gehandelt wird, ist angeblich auch in England beim FC Chelsea und beim FC Arsenal im Gespräch.

Bilbao, das in der Vergangenheit auch zweimal von Heynckes trainiert wurde, liegt in La Liga auf dem zwölften Platz und ist auch noch in der Europa League im Geschäft. Nach einem 1:3 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Olympique Marseille steht Bilbao vor dem Rückspiel allerdings vor dem Aus.