Wo kann ich Barca gegen Athletic Bilbao live sehen? TV-Übertragung, Stream, Liveticker

Am 29. Spieltag der Primera Division empfängt der FC Barcelona Athletic Bilbao. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zum Livestream, dem Liveticker und zur Partie.

Der FC Barcelona ist in dieser Saison kaum zu schlagen. In den 28 bisherigen Ligaspielen musste das Team von Coach Ernesto Valverde noch keine Niederlage hinnehmen und auch in der Königsklasse läuft es rund. Nach dem überzeugenden 3:0 Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea steht das Team gegen den AS Rom im Viertelfinale.

Schwer vorstellbar, dass dieser Übermacht nun ausgerechnet Athletic Bilbao etwas entgegenzusetzen hat. Die Basken schieden zuletzt in der Europa League gegen Olympique Marseille aus und dümpeln in der Liga auf Rang 12 im Niemandsland der Tabelle.

Wann und wo spielt der FC Barcelona gegen Athletic Bilbao?

Spiel FC Barcelona - Athletic Bilbao Datum Sonntag, 18. März Uhrzeit 16:15 Uhr Stadion Camp Nuo, Barcelona

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao im Liveticker

SPOX bietet einen Liveticker zur Partie des FC Barcelona gegen den Athletic Bilbao an. Den Ticker findet ihr hier.

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao - die letzten fünf Duelle im Überblick

Heim Gast Ergebnis Bilbao Barcelona 0:2 Barcelona Bilbao 3:0 Barcelona Bilbao 3:1 Bilbao Barcelona 2:1 (Copa del Rey) Bilbao Barcelona 0:1

Verletzungen und Sperren beim FC Barcelona

Luis Suarez (Gelbsperre)

Sergi Samper (keine Spielberechtigung)

Nelson Semedo (Oberschenkelverletzung)

Denis Suarez (Adduktorenverletzung)

Sergio Busquets (Fußverletzung)

Thomas Vermaelen (Knöchelverletzun)

Verletzungen und Sperren bei Athletic Bilbao

Artiz Aduriz (Sperre)

Iker Muniain (Kreuzbandriss)

Yeray Alvarez (Oberschenkelverletzung)

Mikel Rico (Oberschenkelverletzung)

Fakten zur Begegnung