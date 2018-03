Real Madrid gegen FC Girona: Stream, Liveticker, Fakten

Primera División Live Real Betis -

Am 29. Spieltag der Primera Division kommt es zum Duell zwischen Real Madrid und dem FC Girona. Bei SPOX erfahrt ihr alles wichtige zum Stream, zum Liveticker und zur Partie.

Obwohl Real Madrid zuletzt in der Champions League souverän gegen die hoch gehandelten Pariser ins Viertelfinale einzog, hinken die Königlichen in der Liga ihren eigenen Ansprüchen weiter hinterher. Der FC Barcelona steht wohl uneinholbar an der Tabellenspitze, Real kann durch einen Sieg höchstens den dritten Tabellenplatz vom FC Valencia zurückerobern.

Deutlich positiver steht die Lage bei den Gästen - die aber natürlich auch viel kleinere Brötchen backen. Der FC Girona belegt in seiner Premierensaison in der ersten spanischen Liga den siebten Platz und kann sogar noch auf eine Europa-League-Teilnahme hoffen.

Wann und wo spielt Real Madrid gegen den FC Girona?

Spiel Real Madrid - FC Girona Datum Sonntag, 18. März Uhrzeit 20:45 Uhr Stadion Santiago Bernabeu, Madrid

Real Madrid gegen den FC Girona live auf DAZN

Bei DAZN könnt ihr alle Partien der Primera Division sowie der europäischer Topligen Premier League, Ligue 1 und Serie A verfolgen. Außerdem gibt es auf der Plattform die Highlights der 1. und 2. Bundesliga 40 Minuten nach Spielende zu sehen.

Der Streamingdienst für Multisport hat auch Tennis, Darts, Boxen, US-Sport und vieles mehr im Programm. Das DAZN-Abo kostet 9,99 Euro monatlich und ist im ersten Monat kostenlos.

Real Madrid gegen FC Girona im Liveticker

SPOX bietet einen Liveticker zur Partie Real Madrid gegen FC Girona an. Den Ticker findet ihr hier.

Verletzungen und Sperren bei Real Madrid

Real Madrid kann in der Begegnung wohl auf den vollen Kader zugreifen.

Verletzungen und Sperren beim FC Girona

Pedro Alcala (Sprunggelenksverletzung)

Gorka Iraizoz (Wadenverletzung)

Carles Planas (Oberschenkelverletzung)

Real Madrid - Die letzen fünf Ligaspiele

Datum Spielort Gegner Ergebnis So. 18.02.2018 A Betis Sevilla 3:5 Sa. 24.02.2018 H Dep. Alavés 4:0 Di. 27.02.2018 A Esp. Barcelona 1:0 Sa. 03.03.2018 H FC Getafe 3:1 Sa. 10.03.2018 A SD Eibar 1:2

FC Girona - Die letzen fünf Ligaspiele

Datum Spielort Gegner Ergebnis Fr. 16.02.2018 H CD Leganés 3:0 Sa. 24.02.2018 A FC Barcelona 6:1 Di. 27.02.2018 H Celta Vigo 1:0 Sa. 03.03.2018 A FC Villarreal 0:2 Fr. 09.03.2018 H Dep. La Coruna 2:0

