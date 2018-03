Primera Division: Real Madrid gastiert bei SD Eibar - Livestream und weitere Infos

Primera División Girona -

Am 27. Spieltag der Primera Division trifft Real Madrid auf den SD Eibar. Die Königlichen wollen mit einem weiteren Sieg den Abstand zur Spitze verringern, Eibar hat derweil die Europa-League-Plätze noch fest im Blick. SPOX liefert euch alle wichtigen Infos rund um das Spiel und zeigt euch, wo ihr es im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.



15 Punkte Rückstand auf den Erzrivalen und Tabellenführer FC Barcelona kann in Madrid wohl kaum für Freude sorgen. Die Meisterschaft scheint nach Barcas Sieg gegen Atletico zudem fast entschieden. Um die minimale Chancen wenigstens noch zu wahren, muss für Real am Wochenende in Eibar unbedingt ein Sieg her.

Kampflos wird sich Eibar jedoch nicht ergeben: Die Basken spielen die beste Saison ihrer jungen Primera-Division-Karriere und schnuppern an den internationalen Plätzen. Auf Rang acht liegend, fehlen nur zwei Punkte, um auf den Tabellensechsten Valencia aufzuschließen.

Die Historie kann Eibar allerdings nur wenig Mut machen. Aus den bisherigen sieben Aufeinandertreffen ging Real Madrid sechs Mal als Sieger vom Platz. Vor allem in Eibar machten Los Blancos keine Gefangenen. Drei Spiele, drei Siege, zehn Tore, ist die makellose Bilanz der Madrilenen.

Wann findet SD Eibar - Real Madrid statt?

Das Spiel steigt am Samstag, den 10. März 2018, um 13 Uhr im Estadio Municipal de Ipurua von Eibar.

Wo kann ich Eibar gegen Real im Livestream verfolgen?

DAZN übertragt alle Spiele der Primera Division live - so auch das Duell zwischen Eibar und Real Madrid. Zusätzlich bietet SPOX zu dem Spiel einen LIVETICKER an.

Was ist DAZN?

Das Online-Streamingportal DAZN überträgt Sport-Events im Internet live und on demand. Neben der Primera Division hat der Anbieter auch viele weitere Sportangebote im Programm. Unter anderem die Serie A, die Premier League, die Ligue A und die Highlights der Bundesliga, bereits 30 Minuten nach Spielende. Hier seht ihr, welche Übertragungsrechte DAZN innehat.

Das Angebot kann man in einer Testphase ein Monat lang gratis genießen, danach kostet ein Abonnement 9,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

Die letzten fünf Duelle zwischen Eibar und Real

Datum Heim Gast Ergebnis 22.10.2017 Real Eibar 3:0 04.03.2017 Eibar Real 1:4 02.10.2016 Real Eibar 1:1 09.04.2016 Real Eibar 4:0 29.11.2015 Eibar Real 0:2

Die Tabelle der Primera Division vor dem 28. Spieltag