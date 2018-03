FC Sevilla gegen FC Barcelona: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Primera División Girona -

Der FC Sevilla empfängt am Samstag den FC Barcelona zum Spitzenspiel der Primera Division (20.45 Uhr im LIVESTREAM auf DAZN und im LIVETICKER). SPOX zeigt, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Duell auf den Weg.

Sevilla liegt in der Liga auf Platz 6 und hat den Anschluss an die Champions-League-Ränge verloren. Für das Team von Trainer Vincenzo Montella geht es in den verbleibenden Spielen in erster Linie darum, den Europa-League-Platz zu verteidigen.

Besser sieht es für Sevilla in der Champions League aus. Das Team setzte sich gegen Manchester United im Achtelfinale durch und ist nun Gegner des FC Bayern München.

Vermeintlich leichter hat es der FC Barcelona in der Champions League erwischt. Im Viertelfinale müssen Lionel Messi und seine Mannschaft gegen den AS Rom ran und sind klarer Favorit. Die Katalanen können sich die restliche Saison fast vollständig auf die beiden Pokalwettbewerbe konzentrieren, da die Meisterschaft mit elf Punkten Vorsprung so gut wie gesichert ist.

Wo und wann spielt der FC Sevilla gegen den FC Barcelona?

Spiel FC Sevilla - FC Barcelona Datum Samstag, 31. März Uhrzeit 20.45 Uhr Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

FC Sevilla gegen FC Barcelona im Livestream und Liveticker

In Deutschland wird die Partie zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona nicht im TV übertragen. Wie auch bei alle anderen Spielen der spanischen Liga überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Partie.

Auch bei SPOX könnt ihr das Spiel im LIVETICKER miterleben.

Was ist DAZN?

Der Live-Stream-Service DAZN hat bis zu 8000 Sportereignisse pro Jahr im Live-Programm. Der Streamingdienst zeigt Woche für Woche die Topspiele aus der Premier League, der Ligue 1, der Primera Division, sowie der Serie A und hat darüber hinaus auch die NBA, NFL, MLB und NHL im Programm.

Neben Fußball und US-Sport ist DAZN auch eine Plattform für Tennis-, Boxen- und Darts-Fans. Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

Diese Spieler sind beim FC Sevilla und bei Barca verletzt, gesperrt oder fraglich

FC Sevilla:

Sebastien Corchia (Leistenverletzung)

Jesus Navas (muskuläre Probleme)

Daniel Carrico (Oberschenkelverletzung)

Pablo Sarabia (Gelb-Rot-Sperre)

FC Barcelona

Sergi Samper (Knöchelverletzung)

Lucas Digne (Oberschenkelverletzung)

Sergio Busquets (Fußverletzung)

Die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 04.11.2017 Primera Division Barca - Sevilla 2:1 05.04.2017 Primera Division Barca - Sevilla 3:0 06.11.2016 Primera Division Sevilla - Barca 1:2 28.02.2016 Primera Division Barca - Sevilla 2:1 03.10.2015 Primera Division Sevilla - Barca 2:1

