Primera Division, 30. Spieltag: Real bei Las Palmas, Sevilla empfängt den FC Barcelona.

Primera División Girona -

Levante Primera División Blibao -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Real Madrid Primera División Sevilla -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Alaves Primera División Leganes -

Valencia Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Primera División Getafe -

Real Betis Primera División La Coruna -

Malaga Primera División Alaves -

Getafe Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Primera División Real Betis -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Leganes Primera División Levante -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Girona Primera División Valencia -

Espanyol Primera División Villarreal -

Bilbao

In der Primera Division kommt es am 30. Spieltag zum Topduell zwischen dem FC Sevilla und dem Tabellenführer FC Barcelona. Real Madrid ist zuvor beim akut abstiegsgefährdeten UD Las Palmas gefordert. Stadtrivale Atletico bekommt es am Sonntag mit dem Tabellenvorletzten Deportivo La Coruna zu tun. Die Partien vom Wochenende in der Übersicht.

Die Katalanen haben bereits elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atletico Madrid. Dieser soll nach Abschluss des Spieltags mindestens bestehen bleiben. Sevilla, Gegner des FC Bayern in der Champions League, könnte aber ein Stolperstein sein. Cristiano Ronaldo und Co. wollen die aktuell gute Form bestätigen und an Atletico dranbleiben.

Primera Division: Alle Spiele des 30. Spieltags

Anstoßzeit Partie Liveticker Sa., 31.03. 13 Uhr FC Girona - UD Levante - Sa., 31.03. 16.15 Uhr Athletic Bilbao - Celta Vigo - Sa., 31.03. 18.30 Uhr UD Las Palmas - Real Madrid LIVETICKER Sa., 31.03. 20.45 Uhr FC Sevilla - FC Barcelona LIVETICKER So., 01.04. 12 Uhr Espanyol Barcelona - Deportivo Alaves - So., 01.04. 16.15 Uhr CD Leganes - FC Valencia LIVETICKER So., 01.04. 18.30 Uhr FC Malaga - FC Villareal - So., 01.04. 18.30 Uhr SD Eibar - Real Sociedad - So., 01.04. 20.45 Uhr Atletico Madrid - Deportivo La Coruna LIVETICKER Mo., 02.04. 21 Uhr FC Getafe - Real Betis Sevilla -

© getty

Die Tabelle der Primera Division vor dem 30. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Differenz Punkte 1 FC Barcelona 29 74:13 61 75 2 Atletico Madrid 29 49:14 35 64 3 Real Madrid 29 73:33 40 60 4 FC Valencia 29 57:31 26 59 5 FC Villarreal 29 40:33 7 47 6 FC Sevilla 29 37:44 -7 45 7 FC Girona 29 43:42 1 43 8 Real Betis Sevilla 29 49:53 -4 43 9 Celta Vigo 29 45:42 3 39 10 FC Getafe 29 35:27 8 39 11 SD Eibar 29 36:43 -7 39 12 CD Leganes 29 25:35 -10 36 13 Athletic Bilbao 29 29:33 -4 35 14 Espanyol Barcelona 29 26:37 -11 35 15 Real Sociedad 29 51:52 -1 33 16 Deportivo Alaves 29 26:45 -19 31 17 UD Levante 29 25:43 -18 27 18 UD Las Palmas 29 21:58 -37 21 19 Deportivo La Coruna 29 26:60 -34 20 20 FC Malaga 29 16:45 -29 14

Die Torjägerliste der Primera Division

© getty