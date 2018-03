Primera Division, 28. Spieltag: Sevilla empfängt Valencia - Barca mit leichter Aufgabe

Primera División Girona -

Am 28. Spieltag bekommen es der FC Barcelona und beide Kontrahenten aus Madrid mit lösbaren Aufgaben zu tun. Zudem kommt es zum Verfolger-Duell zwischen dem FC Sevilla und Valencia. SPOX liefert euch die wichtigsten Infos zum aktuellen Spieltag, der Tabelle sowie den Livestreams und den Livetickern.

Am vergangenem Spieltag machte der FC Barcelona mit dem 1:0-Sieg zuhause gegen Atletico Madrid die Meisterschaft bereits so gut wie klar. Nun treffen die Katalanen, die in der Liga immer noch ungeschlagen sind, auf den Tabellenletzten Malaga.

Real Madrid tütete zuletzt ebenfalls einen Dreier ein - auch dank Cristiano Ronaldo, der mit seinen beiden Treffern maßgeblich zum 3:1 Erfolg gegen Getafe beitrug. Gegen Eibar sollten die Madrilenen keine Probleme bekommen, ebenso wie Atletico, die gegen Underdog Vigo ran müssen.

Das wohl spannendste Duell des Wochenende findet derweil in Sevilla statt, die den FC Valencia empfangen. Der Abstand Sevillas beträgt acht Zähler auf die Gäste, trotzdem ist der Sprung auf einen Champions League-Platz noch möglich.

28. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 09.03.2018 21 Uhr Girona Deportivo DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 13 Uhr Eibar Real Madrid DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 16.15 Uhr FC Sevilla FC Valencia DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 18.30 Uhr Getafe Levante DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 20.45 Uhr Malaga FC Barcelona DAZN SPOX So., 11.03.2018 12 Uhr Espanyol Barcelona Real Sociedad DAZN SPOX So., 11.03.2018 16.15 Uhr Atletico Madrid Celta Vigo DAZN SPOX So., 11.03.2018 18.30 Uhr Las Palmas Villarreal DAZN SPOX So., 11.03.2018 20.45 Uhr Athletico Bilbao Leganes DAZN SPOX Mo., 12.03.2018 21 Uhr Alaves Betis DAZN SPOX

Die Tabelle der Primera Division

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 27 70:13 57 69 2. Atlético Madrid 27 45:12 33 61 3. Real Madrid 27 65:29 36 54 4. FC Valencia 27 52:30 22 53 5. FC Sevilla 27 36:40 -4 45 6. FC Villarreal 27 36:32 4 41 7. Girona 27 38:36 2 40 8. SD Eibar 27 34:39 -5 39 9. Betis Sevilla 27 43:52 -9 37 10. Getafe 27 33:25 8 36 11. Celta de Vigo 26 43:38 5 35 12. Real Sociedad 27 49:48 1 33 13. CD Leganés 27 23:32 -9 33 14. Athletic Bilbao 27 27:31 -4 32 15. Espanyol Barcelona 27 24:33 -9 32 16. Deportivo Alavés 27 24:39 -15 31 17. Levante 27 22:42 -20 21 18. UD Las Palmas 26 19:53 -34 20 19. Deportivo La Coruña 27 25:57 -32 19 20. FC Málaga 27 16:43 -27 13

