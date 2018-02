Transfergerücht: FC Barcelona hat sich mit Arthur geeinigt.

Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Primera División Eibar -

FC Barcelona Primera División Alaves -

La Coruna Primera División Malaga -

Valencia Primera División Real Sociedad -

Levante Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Primera División Espanyol -

Villarreal Primera División Real Betis -

Real Madrid Primera División Getafe -

Celta Vigo Primera División Leganes -

Real Madrid Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Primera División Real Madrid -

Alaves Primera División Leganes -

Las Palmas Primera División FC Barcelona -

Girona Primera División Villarreal -

Getafe Primera División Bilbao -

Malaga Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Primera División Levante -

Real Betis Primera División Espanyol -

Real Madrid Primera División Girona -

Celta Vigo

Der FC Barcelona hat sich einem Medienbericht zufolge mit Mittelfeldspieler Arthur und dessen Klub Gremio Porto Alegre auf einen Transfer im Januar 2019 verständigt. Das berichtet die spanische El Mundo Deportivo.

Damit nähme die lange Transfersaga um das Talent ein vorläufiges Ende. Schon seit Monaten ist Barca am Mittelfeldspieler interessiert, was der Präsident des Klubs, Romildo Bolzan, bereits im Dezember bestätigte. Ein Wechsel in der vergangenen Transferperiode hatte sich allerdings zerschlagen und der Deal wurde auf Eis gelegt. "Es ist sicher, dass er bis zum Ende des Jahres bleibt", sagte der Präsident, der ebenfalls bereits verriet, dass der Rechtsfuß eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro in seinem Vertrag hat.

Arthur wäre nach Yerry Mina, Paulinho und Philippe Coutinho (alle drei kommen aus Brasilien) der vierte Spieler im Kader der Katalanen, der nicht aus der EU kommt. Insgesamt sind aber nur drei Nicht-EU-Spieler pro Team erlaubt. Dem Bericht zufolge versuchen Barca und Coutinho daher, für den ehemaligen Liverpool-Star auch eine portugiesische Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Der 21-jährige Arthur absolvierte bislang beim Klub aus Brasilien bislang mehr als 50 Profi-Spiele. In der vergangenen Saison hatte er für Gremio maßgeblichen Anteil am Gewinn der Copa Libertadores. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2021.