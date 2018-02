Real-Trainer Zidane über Gareth Bale: "Er wird immer ein wichtiger Spieler sein"

Primera División Celta Vigo -

Eibar Primera División Real Madrid -

Alaves Primera División Leganes -

Las Palmas Primera División FC Barcelona -

Girona Primera División Villarreal -

Getafe Primera División Bilbao -

Malaga Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Primera División Levante -

Real Betis Primera División Espanyol -

Real Madrid Primera División Girona -

Celta Vigo Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Primera División Real Betis -

Real Sociedad Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Primera División Alaves -

Levante Primera División Villarreal -

Girona Primera División FC Sevilla -

Bilbao Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Primera División Real Madrid -

Getafe Primera División Levante -

Espanyol Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

Las Palmas

Zinedine Zidane, Trainer von Champions-League-Sieger Real Madrid hat klar gemacht, dass er weiterhin auf Gareth Bale setzt, auch wenn der Waliser zuletzt auf der Ersatzbank Platz nehmen musste. "Er ist ein wichtiger Spieler. Er wird immer in wichtiger Spieler für uns sein", sagte der Franzose während einer Pressekonferenz.

Bale stand nur in einem der letzten vier Pflichtspiele von Real in der Startelf. Während der gesamten Saison hatte der 28-Jährige mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, zuletzt bereitete ihm die Wade Schwierigkeiten. Gegen Real Betis durfte er am vergangenen Wochenende 73 Minuten lang ran, im Nachholspiel gegen Leganes am Mittwoch war er erneut Ersatzspieler.

"Ich möchte, dass Gareth 100 Prozent wieder erreicht. Er soll sich nicht wieder verletzen", nannte Real-Coach Zidane seine Prioritäten im Umgang mit dem Flügelspieler. "Man muss halt in Top-Form sein, wenn man jedes Spiel machen will", fügte der Trainer hinzu.

Da Bale nicht mehr zu den unumstrittenen Stammspielern bei Los Blancos gehört, ranken sich schon seit Wochen und Monaten Spekulationen um einen bevorstehenden Abschied. Vor allem Manchester United wird in englischen und spanischen Medien immer wieder als möglicher Abnehmer für den Waliser genannt.