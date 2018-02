Barca verlängert mit Sergi Roberto - 500 Millionen Euro Ausstiegsklausel

Primera División La Coruna -

Sergi Roberto hat beim FC Barcelona verlängert. Der 26-Jährige unterschrieb bis 2022 bei den Katalanen. Die Blaugrana haben im Zuge dessen seine Ausstiegsklausel auf 500 Millionen Euro festgeschrieben.

"Ich wollte immer hier spielen, ich bin seit meiner Kindheit Barca-Fan", sagte Roberto, der "so lange wie möglich" bei Barca bleiben will.

Trainer Ernesto Valverde setzte Roberto in den vergangenen Wochen vermehrt auf der rechten Außenverteidigerposition ein und setzte Neuzugang Nelson Semedo dafür auf die Bank.

"Sergi ist eine Schlüsselfigur dieser erfolgreichen Barca-Ära", lobte Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu den Spanier.

Das Eigengewächs aus La Masia hatte zuvor noch Vertrag bis 2019. Roberto wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel zu Pep Guardiolas Manchester City in Verbindung gebracht. Nun wurde Robertos Ausstiegsklausel jedoch auf 500 Millionen Euro angesetzt, was in Spanien durchaus üblich ist, um die Spieler vor Transferoffensiven zu schützen.