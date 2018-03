Atletico Madrid: Hat Jan Oblak heimlich verlängert?

Primera División Real Betis -

Real Sociedad Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Primera División Alaves -

Levante Primera División Villarreal -

Girona Primera División FC Sevilla -

Bilbao Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Primera División Real Madrid -

Getafe Primera División Levante -

Espanyol Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Primera División Girona -

La Coruna Primera División Eibar -

Real Madrid Primera División FC Sevilla -

Valencia Primera División Getafe -

Levante Primera División Malaga -

FC Barcelona Primera División Espanyol -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Primera División Alaves -

Real Betis

Torhüter Jan Oblak hat angeblich seinen Vertrag beim spanischen Top-Klub Atletico Madrid verlängert. Dies behauptet Klubboss Enrique Cerezo und stiftet damit durchaus Verwirrung.

Während eines Interviews mit Radio Marca wurde Cerezo nach der Zukunft seines begehrten Schlussmanns gefragt. Daraufhin antwortete der Klubchef: "Mein Kenntnisstand ist, dass Oblak bei uns verlängert hat. Falls sie das noch nicht wussten."

Dabei blieb allerdings unklar, ob Cerezo auf Oblaks letzte Vertragsverlängerung aus dem Februar 2016 anspielte, oder ob der slowenische Nationalkeeper (17 Länderspiele) tatsächlich kürzlich ein neues Arbeitspapier in der spanischen Hauptstadt unterzeichnet hat. Eine offizielle Verkündung gab es jedenfalls nicht.

Aktuell ist der 25-Jährige noch bis 2021 an die Rojiblancos gebunden. Dennoch gibt es immer wieder Wechselgerüchte um ihn. So sollen unter anderem Paris Saint-Germain und mehrere englische Spitzenvereine Interesse an ihm zeigen.

Jan Oblak spielt seit 2014 für Atletico. Er kam damals für 16 Millionen Euro Ablöse von Benfica. In Madrid ist er längst Stammspieler und Leistungsträger. In der laufenden Saison blieb er in 20 von 32 Pflichtspielen ohne Gegentreffer.