Primera Division, 23. Spieltag: Real Betis gegen Real Madrid im Livestream auf DAZN

Real Madrid muss am 24. Spieltag der Primera Division zu Real Betis. In Sevilla will die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane den aktuellen Aufwärtstrend bestätigen. SPOX liefert die letzten Infos zum Spiel und der Live-Übertragung.

Die Formkurve von Real Madrid zeigt steil nach oben. Spätestens mit dem 3:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale ist beim amtierenden Meister wieder etwas Ruhe eingekehrt.

In der Liga warten die Königlichen trotz zuletzt deutlich erfreulicheren Ergebnissen noch immer auf eine anhaltende Siegesserie. Toni Kroos wird bei dem Unterfangen vorerst nicht helfen können. Der Nationalspieler zog sich im CL-Spiel gegen PSG eine Verstauchung im Außenband des linken Knies zu. Das gab der Klub nach einer MRT-Untersuchung am Freitagmorgen bekannt.

Real Betis schielt hingegen nach zuletzt zwei Siegen auf das internationale Geschäft.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 23 60:11 49 59 2. Atletico Madrid 23 34:9 25 52 3. FC Valencia 23 45:27 18 43 4. Real Madrid 22 50:23 27 42 5. FC Villarreal 23 34:28 6 37 6. FC Sevilla 23 29:34 -5 36 7. SD Eibar 23 32:34 -2 35 8. Betis Sevilla 23 38:45 -7 33

Die aktuelle Liga-Form von Real Madrid

Spieltag Heimmannschaft Ergebnis Gastmannschaft 20 Real Madrid 7:1 Deportivo La Coruna 21 FC Valencia 1:4 Real Madrid 22 Levante 2:2 Real Madrid 23 Real Madrid 5:2 Real Sociedad

Wo kann ich Real Betis gegen Real Madrid live sehen?

Das Spiel ist für Sonntag, den 18. Februar um 20.45 Uhr angesetzt. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live und auf Abruf.

DAZN ist nach abgeschlossenem Abo (monatlich 9,99 Euro) über eine große Breite an Empfangsgeräten (PC, Smartphone, Tablet, Smart TVs, Spielkonsolen) empfangbar. Den ersten Monat gibt es kostenlos. Das Abo ist monatlich kündbar.

SPOX bietet zudem wie gewohnt einen Liveticker zum Spiel.

Rahmendaten zum Spiel

Anpfiff: So., 18. Februar, 20.45 Uhr

So., 18. Februar, 20.45 Uhr Stadion: Estadio Benito Villamarin in Sevilla

Estadio Benito Villamarin in Sevilla Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (34 Jahre, aus Don Benito)

Real Betis bezwang Real Madrid im Hinspiel

Das Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu gewann Außenseiter Real Betis mit 1:0 (0:0) durch den Treffer von Arnaldo Sanabria in der 94. Spielminute.

© getty

Zuvor konnte Sevilla seit November 2012 nicht mehr gegen die Madrilenen gewinnen.

Opta-Fakten zum Spiel