Primera Division: Real Madrid in Leganes live sehen - Alle Infos zur Übertragung

Weil Real Madrid im Dezember bei der Klub-WM seinen Titel verteidigen durfte, musste die Partie des 16. Spieltages zwischen CD Leganes und den Königlichen verlegt werden. Jetzt wird das Spiel also endlich nachgeholt. Bei SPOX gibt es alle Infos zum Spiel und ihr erfahrt, wo ihr es live sehen könnt.

Trotz der beiden Torfestivals zuletzt (5:3 gegen Betis, 5:2 gegen Real Sociedad) steht Real Madrid weiterhin nur auf Platz vier in LaLiga. Aufgrund des besseren Torverhältnisses reicht Real schon ein Unentschieden im Nachholspiel bei CD Leganes, um am FC Valencia in der Tabelle vorbeizuziehen.

Allerdings würde ein Remis wohl als erneuter Hinweis auf eine handfeste Krise bei den Blancos gewertet werden. Die Fans werden jedenfalls einen klaren Sieg erwarten. Besonders nach der Schmach in der Copa del Rey, als das stolze Real im Januar nach Hin- und Rückspiel gegen den Vorstadtklub aus Leganes aus dem Wettbewerb flog.

Der Weg zum Auswärtsspiel ist für die Madrilenen nicht weit. Das im Norden von Madrid gelegene Estadio Santiago Bernabeu ist 25km vom Stadion des CD Leganes entfernt, das südlich der spanischen Hauptstadt liegt.

Wann und wo spielt CD Leganes gegen Real Madrid?

Spiel CD Leganes - Real Madrid Datum Mittwoch, 21. Februar Uhrzeit 18.45 Uhr Stadion Estadio Municipal Butarque

Wo kann ich CD Leganes gegen Real Madrid live sehen?

Die Partie gibt's live auf DAZN. Bei dem Streaming-Dienst könnt ihr die komplette Primera Division live anschauen. Außerdem hat DAZN für euch die Premier League, die Serie A, und die Ligue 1 im Programm.

Ein DAZN-Abo kostet euch monatlich 9,99 Euro. Außer Fußball gibt es auch US-Sport aus der NBA, NHL, MLB und NFL, sowie Tennis, Boxen, Darts u.v.m. Zum Testen ist der erste Monat gratis.

Wo gibt es einen Liveticker zu CD Leganes gegen Real Madrid?

Bei SPOX findet ihr zu jedem Spiel der Primera Division einen Liveticker. Hier geht's zum LIVETICKER zur Partie des CD Leganes gegen Real Madrid.

Fakten zum Spiel

Zidane muss gegen Leganes auf drei Stammspieler verzichten. Toni Kroos, Marcelo und Luka Modric fallen verletzt aus. Bei Marcelo und Modric soll es sich aber nur um kleinere Blessuren handeln. Wie lange Kroos ausfällt, ist noch unklar.