Primera Division, 25. Spieltag: Real Madrid empfängt Alaves - Girona muss nach Barcelona

Nach einem furiosen 5:3-Sieg bei Betis Sevilla ist Real Madrid heiß auf den nächsten Dreier gegen Alaves. Der FC Barcelona empfängt den Aufsteiger FC Girona. Sevilla muss gegen Atletico Madrid ran. Hier findet ihr alle Infos zum aktuellen Spieltag, die Tabelle sowie die LIVESTREAM- und Tickerzeiten.

Real Madrid empfängt am Samstag den Tabellen-Fünfzehnten Deportivo Alaves. Die Königlichen müssen nach dem furiosen Sieg gegen PSG in der Champions League auch in der Liga langsam in Fahrt kommen.

13 Siege aus den ersten 23 Spielen und dazu nur Platz vier mit 17 (!) Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona sind gar nicht nach dem Geschmack der Madrilenen. Am Samstag muss vor heimischer Kulisse zwingend ein Sieg her.

Der FC Barcelona hingegen ist diese Saison immer noch ungeschlagen und thront an der Spitze der Primera Division mit sieben Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid. Am Samstagabend soll im Derby gegen Girona der nächste Dreier eingefahren werden.

Barca-Jäger Atletico steht vor einer kniffligen Aufgabe am Wochenende. Mit dem FC Sevilla kommt der Fünftplatzierte ins Wanda Metropolitano.

25. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 23.02., 21.00 La Coruna Espanyol Barcelona DAZN SPOX Sa., 24.02., 13.00 Vigo Eibar DAZN SPOX Sa., 24.02., 16.15 Real Madrid Alaves DAZN SPOX Sa., 24.02., 18.30 Leganes Las Palmas DAZN SPOX Sa., 24.02., 20.45 Barcelona Girona DAZN SPOX So., 25.02., 12.00 Villareal Getafe DAZN SPOX So., 25.02., 16.15 Bilbao Malaga DAZN SPOX So., 25.02., 18.30 Valencia Real Sociedad DAZN SPOX So., 25.02., 20.45 Sevilla Atletico Madrid DAZN SPOX Mo., 26.02., 21.00 Levante Betis DAZN SPOX

Die Tabelle der Primera Division

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 24 62:11 51 62 2. Atlético Madrid 24 36:9 27 55 3. FC Valencia 24 47:28 19 46 4. Real Madrid 23 55:26 29 45 5. FC Sevilla 24 31:35 -4 39 6. FC Villarreal 24 35:29 6 38 7. SD Eibar 24 32:36 -4 35 8. FC Girona 24 34:30 4 34 9. Betis Sevilla 24 41:50 -9 33 10. Celta de Vigo 23 41:34 7 32 11. Getafe 23 26:21 5 30 12. Real Sociedad 24 46:45 1 29 13. CD Leganés 23 20:25 -5 29 14. Athletic Bilbao 24 24:27 -3 28 15. Deportivo Alavés 24 22:33 -11 28 16. Espanyol Barcelona 24 22:32 -10 27 17. Levante 24 21:38 -17 20 18. UD Las Palmas 24 18:52 -34 18 19. Deportivo La Coruña 24 24:53 -29 17 20. FC Málaga 24 15:38 -23 13

