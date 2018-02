Primera Division: FC Barcelona gegen UD Las Palmas live auf DAZN - die Infos zum Spiel

Primera División Getafe -

Am 26. Spieltag der Primera Division empfängt der Tabellenführer FC Barcelona UD Las Palmas. Während Barcelona die Meisterschaft so gut wie sicher hat, braucht das Team von den Kanaren jeden Punkt im Abstiegskampf. SPOX liefert euch die wichtigsten Infos zum Spiel, der Übertragung sowie zum Liveticker.

Der FC Barcelona spaziert in dieser Saison durch LaLiga. Der Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid beträgt sieben Punkte, die Katalanen sind noch immer ungeschlagen und haben neun der letzten elf Spiele bei lediglich fünf Gegentreffern für sich entschieden. Das Spiel gegen Las Palmas sollte Messi und Co. also zumindest in der Theorie keine Probleme bereiten.

Beim Gegner aus Gran Canaria sieht die Welt ganz anders aus. Seit drei Spieltagen wartet das Team von Trainer Paco Jemez auf einen Dreier in der Liga. Zudem stellt man mit 18 Treffern aus 25 Spielen die zweitschlechteste Offensive der Liga. Ein wundersamer Dreier gegen Barca würde bei einer gleichzeitigen Niederlage Levantes allerdings bedeuten, das man zum ersten Mal seit dem 8. Spieltag die Abstiegsränge verlassen würde.

Wo und wann findet Barcelona gegen Las Palmas statt?

Spiel FC Barcelona - UD Las Palmas Datum / Uhrzeit Do., 01. März 2018 / 21 Uhr Austragungsort Estadio de Gran Canaria, Las Palmas

Wo kann ich die Partie live verfolgen?

Die Partie kann live auf DAZN verfolgt werden. DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben der Primera Division auch Live-Spitzenfußball aus England, Frankreich, Italien und anderen europäischen Ligen bietet.

Außerdem sind auch die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar. Außerdem ist US-Sport im Programm von DAZN prominent vertreten, ausgewählte Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB sind empfangbar. Auch Tennis, Darts, Boxen und vielen mehr steht bei DAZN auf dem Programm.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Gibt es einen Liveticker zur Partie?

Wie zu jedem Spiel der Primera Division bietet SPOX auch zum Duell Barcelona gegen Las Palmas einen Liveticker an. Einfach hier klicken, und ihr kommt zur Liveberichterstattung der Partie.

Fakten zur Begegnung

Es trifft die beste Offensive auf die zweit schlechteste Defensive der Liga. Im Schnitt kommt Barcelona pro Begegnung auf 2,7 Tore - das sind durchschnittlich zwei Treffer mehr pro Spiel als Las Palmas.

69 Mal trafen die beide Vereine aufeinander. Dabei holte sich Barca 43 Mal die drei Punkte. Las Palmas hingegen schaffte nur 19 Mal den Dreier. Sieben Mal trennte man sich Unentschieden.

Barca kann immer noch von der "perfekten" Saison träumen. Verliert man bis zum letzten Spieltag keine Partie, stellt man die Ungeschlagen-Serie von Real Sociedad aus der Saison 1979/80 mit 38 Partien ohne Niederlage ein.

