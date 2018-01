Ousmane Dembele beim FC Barcelona vor dem Comeback: Ärzte geben grünes Licht

Copa del Rey Formentera -

Ousmane Dembele steht beim FC Barcelona vor der Rückkehr in den Kader. Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, hat der 20-Jährige von der medizinischen Abteilung grünes Licht erhalten und steht Trainer Ernesto Valverde für das Achtelfinal-Hinspiel der Copa del Rey am Donnerstag bei Celta Vigo zur Verfügung.

Dembele hatte sich am 16. September beim Spiel gegen Getafe einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen und musste daraufhin operiert werden.

Der 2017 von Borussia Dortmund für 100 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona gewechselte Franzose absolvierte für die Spanier bislang drei Pflichtspiele, in denen er einen Assist verbuchte.