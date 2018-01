FC Sevilla strebt Leihe von FC Chelsea-Stürmer Michy Batshuayi an

Copa del Rey Atletico Madrid -

Michy Batshuayi, Stürmer des englischen Meisters FC Chelsea, ist es in dieser Saison nicht gelungen, sich gegen die starke Konkurrenz in der Offensive der Blues durchzusetzen. Laut Goal-Informationen hat der FC Sevilla ein Auge auf den Belgier geworfen.

Die Andalusier planen, den 24-Jährigen bis zum Saisonende auszuleihen. Batshuayi möchte seine Chance auf eine WM-Teilnahme wahren und benötigt deshalb Spielzeit.

Chelsea-Coach Antonio Conte setzt im Sturmzentrum auf Alvaro Morata und griff während dessen verletzungsbedingter Auszeit auf alternative Lösungen wie Eden Hazard in der Angriffsmitte zurück. Trotzdem sind die Londoner nicht gewillt, Batshuayi ziehen zu lassen, bevor sie einen Ersatz gefunden haben.

In dieser Premier-League-Spielzeit befand sich der Angreifer nur zweimal in der Startelf. Trotz der limitierten Einsatzzeiten erzielte Batshuayi dabei zwei Tore. Sein Vertrag an der Stamford Bridge ist noch bis 2021 gültig.