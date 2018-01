Real Sociedad - FC Barcelona: Gibt es einen Livestream zum Barca-Spiel?

Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Villarreal Primera División Eibar -

Atletico Madrid Primera División La Coruna -

Valencia Primera División Levante -

Celta Vigo Primera División Alaves -

FC Sevilla Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Primera División Real Betis -

Leganes Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Primera División Atletico Madrid – Girona Primera División Villarreal -

Levante Primera División Las Palmas -

Valencia Primera División Alaves -

Leganes Primera División Real Madrid -

La Coruna Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Primera División Eibar -

Malaga

Der FC Barcelona schwebt weiter auf einer Wolke und gewinnt Spiel um Spiel. Erwischt es als nächstes Real Sociedad oder kann der Underdog überraschen? Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Primera-Division-Partie von Barca im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Lionel Messi befindet sich aktuell in Topform. Erst am Donnerstag legte er mit einem Doppelpack und einer traumhaften Vorlage für Jordi Alba den Grundstein für das Weiterkommen in der Copa del Rey gegen Celta Vigo.

Doch nicht nur im Pokal läuft es nach Plan, auch in der Liga läuft es wie geschmiert. Nach 18 Spieltagen führen die Katalanen die Tabelle noch immer ungeschlagen an, der große Rivale Real Madrid ist bereits weit zurück. Gegen die Mittelfeld-Mannschaft Real Sociedad soll es den nächsten Sieg geben.

Wann spielt Barcelona gegen Real Sociedad?

Partie Real Sociedad - FC Barcelona Datum Sonntag, den 14. Januar Uhrzeit 20.45 Uhr Stadion Anoetta

Wo kann ich Real Sociedad gegen Barcelona im Livestream sehen?

Die komplette Primera Division wird von DAZN im Livestream übertragen. Somit gibt es auch die Partie zwischen Real Sociedad und Barcelona online zu sehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streamportal. Das bedeutet: Egal, ob La Liga, Premier League oder NFL, NBA und NHL - ihr könnt viele Sportarten im Livestream verfolgen. Natürlich bietet DAZN auch weitere Sportarten wie zum Beispiel Darts, Motorsport, Tennis und Boxen.

Ihr wollt DAZN abonnieren? Dann bekommt ihr den ersten Monat gratis zum Testen! Anschließend kostet der Dienst auch nur 9,99 Euro und ist zudem monatlich kündbar.

Wo kann ich Real Sociedad gegen Barca im Liveticker verfolgen?

Du kannst das Spiel nicht auf DAZN sehen? Dann verfolge Real Sociedad gegen Barcelona bei SPOX im Liveticker.

Barcelona verpflichtet Yerry Mina

Philippe Coutinho ist natürlich der Stareinkauf des Winters. Doch Barca verstärkte sich auch in der Defensive und kaufte den Kolumbianer Yerry Mina für 11,8 Millionen Euro.

Fakten zum Spiel