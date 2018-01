Primera Division: Wo gibt es einen Livestream zu Real Madrid – La Coruna?

Primera División Espanyol -

Am 20. Spieltag empfängt Real Madrid Deportivo La Coruna. In der Copa del Rey rettete Marco Asensio Real Madrid in letzter Minute vor der nächsten Schmach. Jetzt wollen die Königlichen zeigen, dass sie die Krise auch in LaLiga hinter sich lassen können. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Spiel sowie zum Livestream und Liveticker.

Deportivo La Coruna kommt für Real Madrid gerade richtig. Gegen die Galicier gewann Real 13 der letzten 14 Partien, ein echter Lieblingsgegner.

Im Estadio Santiago Bernabeu sieht es für den spanischen Meister von 2000 noch düsterer aus, dort gelang den Nordspaniern in den letzten 32 Gastauftritten nur ein Sieg. Doch Deportivo La Coruna hat auch gute Erinnerungen an das Stadion im Norden Madrids. Drei der letzten sechs großen Titel der Galicier konnten im Bernabeu gewonnen werden (1995 die Copa del Rey und Supercopa und 2002 die Copa del Rey).

Bei Real Madrid hakt es derzeit vor allem in der Offensive um Cristiano Ronaldo: Der Portugiese läuft wie das komplette Team seiner Form hinterher - zumindest in der Liga. Nur vier Tore und zwei Assists stehen für Ronaldo in LaLiga zu Buche.

In den letzten zwei Heimspielen gelang Real Madrid überhaupt kein Treffer. Drei Spiele in Folge ohne eigenen Treffer hat es in der Ära des Estadio Santiago Bernabeu noch nie gegeben.

Wann und wo spielt Real Madrid gegen La Coruna?

Partie Real Madrid - Deportivo La Coruna Anpfiff Sonntag, 21. Januar um 16:15 Uhr Stadion Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

DAZN zeigt die Partie aus dem Estadio Santiago Bernabeu exklusiv im Livestream - wie jedes andere LaLiga-Spiel auch. DAZN ist das "Netflix des Sports" und bringt euch neben Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1 auch das Beste aus dem US-Sport (NBA, NFL und MLB) auf PC, Smart-TV oder Smartphone. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich Real Madrid - La Coruna im Liveticker verfolgen?

Auf SPOX findet ihr Liveticker zu allen Partien der spanischen Primera Division. Hiergibt es den eigenen Liveticker zur Partie Real Madrid gegen La Coruna.

Real Madrid: Kommt es zur großen Transferoffensive im Sommer?

Real Madrid hielt sich bisher auf dem Transfermarkt zurück. Laut der Marca ist dies nur die Ruhe vor dem Sturm. Präsident Florentino Perez soll für den kommenden Sommer eine Mega-Transferoffensive planen und den kompletten Angriff erneuern wollen. Die Kandidaten: Neymar, Eden Hazard und Robert Lewandowski.

Und das scheint bitter nötig, so ist die Stimmung beim kriselnden Klub im Keller. Nach der Niederlage gegen Villareal zeigte sich der Brasilianer Marcelo geschockt: "Das ist eine der schlimmsten Situationen, die ich hier erlebt habe", sagte er.

Cristiano Ronaldos Horror-Saison in Zahlen © getty 1/13 Der Rückstand von Real Madrid auf Barcelona beträgt bereits 19 Punkte. Genau wie der Klub ist auch sein Topstar in der Krise: Cristiano Ronaldo enttäuscht seit Wochen. Der Statistik-Vergleich mit der vergangenen Saison zeigt den Niedergang. © getty 2/13 Interessant ist, dass Ronaldo in dieser Primera-Division-Saison öfter zum Abschluss kommt als 2016/17. Alle 13 Minuten schießt er aufs Tor ... © getty 3/13 ... in der vergangenen Saison nur alle 16 Minuten. © getty 4/13 Doch die Effizienz ist bedenklich: Während Ronaldo in der vergangenen Saison im Schnitt alle 102 Minuten ein Tor schoss ... © getty 5/13 ... trifft er in dieser lediglich alle 311 Minuten. © getty 6/13 In der vergangenen Saison verwertete er 19,5 Prozent seiner Chancen ... © getty 7/13 ... in dieser nur 5,6 Prozent. © getty 8/13 Hinsichtlich der Großchancen ist der Unterschied noch eklatanter: Einer Verwertungsquote von 46,5 Prozent in der vergangenen Saison ... © getty 9/13 ... steht eine Quote von 21,1 Prozent in dieser Saison gegenüber. © getty 10/13 Wenig verändert hat sich aber hinsichtlich seine Präsenz auf dem Feld: In der vergangenen Saison war Ronaldo im Schnitt 45 Mal pro Spiel am Ball ... © getty 11/13 ... in dieser Saison nur einmal weniger. © getty 12/13 Sollte Ronaldo in den verbleibenden Spielen nicht aufdrehen ... © getty 13/13 ... wird diese Saison als seine schwächste für Real hängen bleiben: Lediglich vier Tore schoss er in dieser Spielzeit - seine bisher schwächste Ausbeute waren 24 in der vergangenen Saison.

Nachdem in der Copa gegen Leganes die zweite Garde ran durfte, wird Zidane in der Liga wieder auf seine erste Elf setzen. Nicht mit dabei: Sergio Ramos. Der Innenverteidiger plagt sich noch immer mit Problemen in seinem Schollenmuskel (Unterschenkel). Außerdem werden Dani Ceballos und der Ex-Frankfurter Jesus Vallejo fehlen. Beide verletzten sich im Pokalspiel.

Deportivo La Coruna: Es geht nur noch gegen den Abstieg

Für Deportivo La Coruna geht es in dieser Saison nur noch gegen den Abstieg. Seit dem 7. Spieltag ging es für La Coruna kontinuierlich bergab. Jetzt ist das Team aus der "Stadt des Kristalls" auf einem Abstiegsplatz angekommen. Lucas Perez, die Leihgabe des FC Arsenal, sagte nach der Niederlage gegen Valencia: "Wir werden uns um einiges steigern müssen, wenn wir nicht absteigen wollen."

Deportivo La Coruna spielt seit 2014 durchgängig in der Primera Division. Für das Spiel gegen Real Madrid ist Abwehrchef Sidnei fraglich. Der Brasilianer laboriert an einer Muskel-Überbelastung und musste unter der Woche auf zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft verzichten.

Real Madrid - Deportivo La Coruna: Fakten zum Spiel