Primera Division, 21. Spieltag im Livestream: Schließt Real Madrid zu Valencia auf?

Im Spitzenspiel des 21. Spieltags der Primera Division empfängt der FC Valencia das wiedererstarkte Real Madrid. Der FC Barcelona hat derweil Abstiegskandidat Deportivo Alaves zu Gast. Hier findet ihr alle Infos zum Spieltag, die Tabelle, Torjägerliste sowie die Livestream- und Tickerzeiten.

Bei einem Patzer der Königlichen in Valencia könnte der FC Villarreal der große Nutznießer sein, der mit einem Sieg gegen Real Sociedad auf den vierten Platz springen würde. Atletico Madrid hingegen will sich nach dem jüngsten Punktverlust gegen den FC Girona in der Partie gegen Las Palmas keine weitere Blöße geben.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

In den letzten acht Begegnungen gegen Valencia holte Real nur zwei Siege, in den jüngsten drei Gastauftritten blieben die Königlichen sogar sieglos. Auswärts ist der amtierende Meister in dieser Saison seit vier Partien ohne Sieg.

Bei der Partie zwischen Atletico Madrid und UD Las Palmas trifft die beste Abwehr der Liga (Atletico mit 9 Gegentreffern) auf die schlechteste Defensivreihe (47 Gegentore).

Der FC Barcelona ist seit 26 Ligaheimspielen ungeschlagen (22 Siege, 4 Remis), die letzte Niederlage im heimischen Stadion fügte Deportivo Alaves den Katalenen im September 2016 zu (1:2).

21 Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum/Uhrzeit Heim Gast LIVESTREAM Ticker Fr., 26.01., 21 Uhr Athletic Bilbao SD Eibar DAZN SPOX Sa., 27.01., 13 Uhr Deportivo La Coruna UD Levante DAZN SPOX Sa., 27.01., 16.15 Uhr FC Valencia Real Madrid DAZN SPOX Sa., 27.01., 18.30 Uhr FC Malaga FC Girona DAZN SPOX Sa., 27.01., 20.45 Uhr FC Villarreal Real Sociedad DAZN SPOX So., 28.01., 12 Uhr CD Leganes Espanyol Barcelona DAZN SPOX So., 28.01., 16.15 Uhr Atletico Madrid UD Las Palmas DAZN SPOX So., 28.01., 18.30 Uhr FC Sevilla FC Getafe DAZN SPOX So., 28.01., 20.45 Uhr FC Barcelona Deportivo Alaves DAZN SPOX Mo., 29.01., 21 Uhr Celta Vigo Betis Sevilla DAZN SPOX

Die Tabelle der Primera Division vor dem 21. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. FC Barcelona 20 57:9 48 54 2. Atlético Madrid 20 29:9 20 43 3. FC Valencia 20 41:21 20 40 4. Real Madrid 19 39:18 21 35 5. FC Villarreal 20 28:22 6 34 6. FC Sevilla 20 26:28 -2 32 7. Celta de Vigo 20 35:28 7 28 8. SD Eibar 20 25:32 -7 28 9. Getafe 20 25:20 5 27 10. Girona 20 29:29 0 27 11. Betis Sevilla 20 33:41 -8 27 12. Athletic Bilbao 20 23:22 1 26 13. CD Leganés 19 17:19 -2 25 14. Espanyol Barcelona 20 16:25 -9 24 15. Real Sociedad 20 34:36 -2 23 16. Deportivo Alavés 20 16:29 -13 19 17. Levante 20 16:28 -12 18 18. Deportivo La Coruña 20 22:44 -22 16 19. UD Las Palmas 20 16:47 -31 14 20. FC Málaga 20 14:34 -20 12

