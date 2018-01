Das ist Ballou Tabla, das neue Talent des FC Barcelona

Primera División Bilbao -

Mit Ballou Tabla hat der FC Barcelona einen Mann für die Zukunft verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt von Montreal Impact aus der MLS nach Katalonien und wird zunächst für Barcas zweite Mannschaft auflaufen. SPOX hat für euch alles Wissenswerte zu dem neuen Barca-Talent zusammengetragen.

Ballou Tabla wurde am 31. März in der ivorischen Hauptstadt Abidjan geboren. Mit zehn Jahren zog Tabla mit seinen Eltern in das kanadische Montreal. Seine Begeisterung für den Fußball brachte er aus der Elfenbeinküste mit.

Das ist Ballou Tabla

Alter 18 Position Rechtsaußen Nationalität Kanada/Elfenbeinküste Größe 1,75m Letzter Verein Montreal Impact MLS-Spiele 21 (zwei Tore, zwei Vorlagen) Vertrag beim FC Barcelona bis 30.06.2020

Ballou Tabla: Vorbild Didier Drogba

Die ivorische Fußballlegende Didier Drogba spielte von 2015 bis 2017 für Montreal in der MLS. Damals war Tabla noch beim Farmteam von Impact, dem FC Montreal. Für Impact erzielte Drogba 21 Tore in 33 Spielen.

Im Gespräch mit Le Monde sagte Tabla über sein großes Idol: "Wir haben auf der Straße das Spiel Brasilien gegen die Elfenbeinküste nachgestellt, wobei ich immer bei den Ivorern spielen wollte. Wir alle mochten Aruna Dindane, Kader Keita, Yaya Toure, aber das wahre Idol, die wahre Nummer eins, war immer Drogba."

Und so habe der Wechsel des Vorbilds nach Montreal große Emotionen bei ihm ausgelöst, erzählte Tabla: "Als Drogba das erste Mal für Impact auflief, habe ich geweint."

Drogba steht aktuell in der zweiten amerikanischen Liga bei Phoenix Rising unter Vertrag. Der Stürmer wird seine Karriere voraussichtlich Ende 2018 beenden. "Ich denke, nächstes Jahr wird meine letzte Saison sein. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man aufhören muss", sagte der 39-Jährige im Gespräch mit RMC Sport.

Ballou Tabla: Seine Stärken und Schwächen

In der MLS fiel Ballou Tabla vor allem wegen seiner Geschwindigkeit in Sprintduellen auf. Gepaart mit seiner für einen 18-Jährigen schon weit entwickelten Athletik, kann er eine echte Waffe auf dem rechten Flügel sein.

Arbeiten muss Tabla noch an seinen Qualitäten im Abschluss. In 21 Spielen schoss er zwei Tore.

Die Stationen von Ballou Tabla

Saison Abgebender Verein Aufnehmender Verein 2017/18 Montreal Impact FC Barcelona B 2016/17 FC Montreal Montreal Impact 2015/16 Impact Academy FC Montreal

Bei den Blaugrana erhält der Kanadier mit ivorischen Wurzeln einen Zweijahresvertrag, in dem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro festgeschrieben sein soll.

Laut der Tageszeitung La Vanguardia erhöht sich seine festgeschriebene Ablöse auf bis zu 75 Millionen, sollte er binnen drei Jahren einen neuen Vertrag beim FC Barcelona unterschreiben.

Der Transfer zum FC Barcelona löst bei den Verantwortlichen von Montreal Impact Stolz aus. "Dieser erste Transfer ist ein wichtiger Moment in der Geschichte und Entwicklung unseres Klubs," sagte Impact-Präsident Joey Saputo.