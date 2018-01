Copa del Rey: Wo kann ich FC Barcelona gegen Espanyol im LIVESTREAM sehen?

Copa del Rey Alaves -

Valencia Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Primera División Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Girona Primera División Villarreal -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Espanyol Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primera División Real Sociedad -

La Coruna Primera División Eibar -

FC Sevilla Primera División Real Betis -

Villarreal Primera División Alaves -

Celta Vigo Primera División Levante -

Real Madrid Primera División Getafe -

Leganes Primera División Espanyol -

FC Barcelona Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia

In der Copa del Rey empfängt der FC Barcelona den Stadtrivalen Espanyol zum Rückspiel im Halbfinale. Der Rekordpokalsieger Spaniens steht dabei schon gehörig unter Druck, ging das Hinspiel doch mit 1:0 an Espanyol. DAZN überträgt das katalanische Derby live am Donnerstag um 21.30 Uhr. Hier findet Ihr die letzten Infos vor dem Spiel.

Überraschend verlor Barca das Hinspiel gegen Espanyol im Power8 Stadium von Barcelona mit 0:1. Das Siegtor gelang Melendo dabei erst in der 88. Minute, wodurch Espanyol nun schon mit einem Unentschieden im Camp Nou das Halbfinale erreichen würde.

Barcelona hingegen muss mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um das Halbfinale zu erreichen. Bei einem 1:0 ginge es in die Verlängerung, ein höherer Sieg mit einem Tor Unterschied ließe die Blanquiazules jubeln.

Wann und wo findet FC Barcelona gegen Espanyol statt?

Das Rückspiel des Viertelfinals zwischen dem FC Barcelona und Espanyol findet im Camp Nou statt. Anpfiff ist am Donnerstag, den 25. Januar 2018, um 21.30 Uhr.

Wo kann ich FC Barcelona gegen Espanyol live sehen?

Das Spiel des FC Barcelona gegen Espanyol in der Copa del Rey wird live auf DAZN übertragen. Neben dieser Begegnung zeigt DAZN auch weitere ausgewählte Spiele der Copa del Rey sowie alle Spiele der Primera Divsion live und on-demand.

Darüber hinaus bietet der Streaming-Service auch die Ligue 1, Serie A und Premier League neben weiteren Highlights aus dem europäischen Fußball an.

FC Barcelonas Weg ins Viertelfinale

FC Barcelonas bisherige Gegner Ergebnisse 4. Runde: Real Murcia 5:0 (H), 3:0 (A) Achtelfinale: Celta Vigo 5:0 (H), 1:1 (A)

Für den FC Barcelona begann die diesjährige Saison in der Copa del Rey in der 4. Runde mit einem lockeren Auftakt gegen den ehemaligen Erstligisten Real Murcia. Insgesamt wurde Murcia mit 8:0 nach Hin- und Rückspiel abgekanzelt.

Etwas mehr Mühe hatten die Katalanen dann mit Celta Vigo im Achtelfinale, aber nur im Hinspiel. Das nämlich ging 1:1 aus, anschließend drehten Messi und Co. auf und schossen Vigo mit 5:0 aus dem Stadion.

Espanyols Weg ins Viertelfinale

Espanyols bisherige Gegner Ergebnisse 4. Runde: CD Teneriffa 3:2 (H), 0:0 (A) Achtelfinale: UD Levante 1:2 (H), 2:0 (A)

Espanyol hatte im Vergleich zum Stadtrivalen schon deutlich mehr zu kämpfen. In der 4. Runde gab es ein knappes 3:2 zuhause, auswärts kam man nicht über ein 0:0 auf Teneriffa hinaus.

Im Achtelfinale ging es gegen Levante, wo sogar das Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 1:2 verloren ging. Doch im Rückspiel wurde die Geschichte dann dank eines 2:0-Erfolgs wieder gerade gerückt.

Fakten zum Spiel