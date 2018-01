Copa del Rey: Wo kann ich FC Sevilla gegen Atletico Madrid live sehen?

Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Copa del Rey Alaves -

Valencia Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Primera División Valencia -

Real Madrid Primera División Malaga -

Girona Primera División Villarreal -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Espanyol Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primera División Real Sociedad -

La Coruna Primera División Eibar -

FC Sevilla Primera División Real Betis -

Villarreal Primera División Alaves -

Celta Vigo Primera División Levante -

Real Madrid Primera División Getafe -

Leganes Primera División Espanyol -

FC Barcelona Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia

Im Rückspiel des Viertelfinale der Copa del Rey empfängt der FC Sevilla zuhause Atletico Madrid. Nach einer 1:2-Niederlage im heimischen Wanda Metropolitano im Hinspiel steht Atletico Madrid unter Zugzwang: das Team um Trainer Diego Simeone muss mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnen um das Halbfinale zu erreichen. SPOX liefert euch alle Infos zur Partie sowie zum Livestream auf DAZN.

Atletico Madrid kassierte im Hinspiel eine bittere Niederlage. Bis zur 80. Minute lag man durch den Treffer von Diego Costa in Führung - es folgten zwei Gegentreffer kurz vor Ende der Partie. Für die Madrilenen heißt es also volle Offensive, schließlich müssen zwei Treffer zwingend her.

Mit etwas weniger Druck geht ihr Gegenüber FC Sevilla in die Partie. Man legte mit zwei Auswärts-Toren im Hinspiel einen perfekten Grundstein für den Einzug unter die letzten vier. Gewonnen ist für Sevilla jedoch noch nichts: stellt man sich lediglich über 90 Minuten hinten rein, sind Gegentore gegen die starke Atletico-Offensive nur eine Frage der Zeit.

Wann und wo findet Sevilla gegen Atletico statt?

Rückspiel FC Sevilla - Atletico Madrid Anpfiff Dienstag, 23. Januar, 21.30 Uhr (MEZ) Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Wo kann ich Sevilla gegen Atletico live sehen?

Weder im frei empfangbaren noch im Pay-TV ist die Partie aus Sevilla live zu sehen. Jedoch bietet der Streaming-Dienst DAZN die Begegnung im Livestream an. Wer nicht Live dabei sein kann hat die Möglichkeit sich das Duell im Re-Live oder in einer Highlightzusammenfassung anzusehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben der Copa del Rey gibt es die Spiele aus der Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1 live zu sehen. Sogar die Bundesliga-Highlights gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff zum genießen.

Neben europäischen Fußball, stehen auch die US-Ligen auf dem Programm. Ausgewählte Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB sind im Livestream auf DAZN zu verfolgen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jeden Monat kündbar.

Sevillas Weg ins Viertelfinale

Runde Begegnung Ergebnis Zwischenrunde (Hinspiel) FC Cartagena - FC Sevilla 0:3 Zwischenrunde (Rückspiel) FC Sevilla - FC Cartagena 4:0 Achtelfinale (Hinspiel) FC Cadiz - FC Sevilla 0:2 Achtelfinale (Rückspiel) FC Sevilla - FC Cardiz 2:1

Atleticos Weg ins Viertelfinale

Runde Begegnung Ergebnis Zwischenrunde (Hinspiel) FC Elche - Atletico Madrid 1:1 Zwischenrunde (Rückspiel) Atletico Madrid - FC Elche 3:0 Achtelfinale (Hinspiel) Lleida Esportiu - Atletico Madrid 0:4 Achtelfinale (Rückspiel) Atletico Madrid - Lleida Esportiu 3:0

Fakten zum Spiel