Medien: Real Madrid schnappt sich Kepa Arrizabalaga von Athletic Club

Real Madrid hat sich laut aktuellen Medienberichten die Dienste von Kepa Arrizabalaga gesichert. Der junge Torhüter von Athletic Club wechselt demnach aus Bilbao in die Hauptstadt.

Wie die Marca am Montag vermeldet, haben die Königlichen im Ringen um Kepa die Oberhand behalten. Der 23-jährige Torhüter sollte bei Athletic verlängern, lehnte dies allerdings ab und wird sich dem Bericht zufolge im Winter in der spanischen Hauptstadt einfinden.

25 Millionen Euro, fünf mehr als in seiner Ausstiegsklausel festgeschrieben, wechseln dafür den Eigentümer. Kepa wird in Madrid rund 2,5 Millionen Euro netto im Jahr verdienen und wohl sofort die neue Nummer eins werden. Der Nationaltorhüter Spaniens wurde zuletzt mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht.

Reals Präsident Florentino Perez hatte kürzlich angekündigt, den Kader im Winter verstärken zu wollen, nachdem die Madrilenen bisher in der Meisterschaft klar hinter dem FC Barcelona liegen. Ob Keylor Navas oder Kiko Casilla als Reaktion den Verein verlassen, ist bislang unbekannt.