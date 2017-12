Fernando Torres: Atletico Madrid kann Antoine Griezmann halten

Primera División Live Getafe -

Bei Atletico Madrid wird Antoine Griezmann vehement mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Fernando Torres ist sich jedoch sicher, dass die Colchoneros den Stürmer halten können, wie er bei Radio Marca zu Protokoll gab: "Atletico kann die weltbesten Spieler verpflichten und halten, wie wir gezeigt haben."

Der 26-jährige Franzose wird vor allem bei Manchester United und Chelsea gehandelt, aber auch der FC Barcelona soll interessiert sein. Zuletzt hatte Atletico sogar eine Beschwerde bei der FIFA wegen den Transferbemühungen der Katalanen eingereicht.

Torres sagte zu den Gerüchten: "Griezmann ist noch hier beim Klub und wir alle wollen natürlich, dass er bleibt, aber sie müssen ihn zu seiner Zukunft fragen und was er als nächstes machen möchte."

Die Zukunft des 33-jährigen Torres ist noch nicht geklärt, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Anders als bei seinem Sturmpartner sind seine Präferenzen allerdings klar: "Ich will hier für immer bleiben, ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag und es liegt nicht an mir." Dem Spanier gelang in dieser Saison bis jetzt nur ein Tor in der Liga.