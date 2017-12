Nach Gala im Clasico gegen Real Madrid: Spaniens Presse feiert Marc-Andre ter Stegen

Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atlético Madrid Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Primera División Atletico Madrid -

Getafe Primera División Valencia -

Girona Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis

Die spanische Presse überschlägt sich nach dem 3:0 des FC Barcelona im Clasico gegen Real Madrid (jetzt im RE-LIVE auf DAZN) vor Lob für Blaugrana-Schlussmann Marc-Andre ter Stegen. Der deutsche Nationaltorhüter hatte seiner Mannschaft mit einer famosen Vorstellung den Weg zum deutlichen Erfolg beim Erzrivalen geebnet (Ter Stegens Entwicklung im Multi-Media-Feature).

Die Mundo Deportivo bezeichnete ter Stegen angesichts seiner starken Szenen im Santiago Bernabeu als "besten Torhüter der Welt" und staunte über "eine weitere Paraden-Show" des 25-Jährigen. In der katalanischen Sport bekam ter Stegen die stärkste Note aller Spieler.

Er selbst schrieb am nach dem Spiel bei Twitter: "Eine stolze und perfekte Leistung unserer Mannschaft zum Ende des Jahres. Dieser Clasico-Sieg ist für alle Barcelona-Fans rund um die Welt!"

Ter Stegen kassierte in dieser Saison in 24 Pflichtspielen erst 13 Gegentreffer und in 15 Partien blieb er dabei ganz ohne Gegentor. Auch dank ihm liegt Barcelona noch in allen Wettbewerben aussichtsreich im Rennen.