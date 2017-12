Real Madrid gegen FC Barcelona im TV oder Livestream sehen - alle Infos zur Übertragung

Primera División Live Valencia -

Am Samstag steigt das Spiel der Spiele in der Primera Division: Am 17. Spieltag empfängt Real Madrid zum 237. El Clasico den FC Barcelona. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Partie live und exklusiv. SPOX erklärt euch, wie ihr den Clasico auf keinen Fall verpasst.

Der FC Barcelona führt die Tabelle der spanischen Primera Division mit sechs Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid an. Die Königlichen liegen bereits elf Zähler hinter dem Dauerrivalen aus Katalonien und brauchen unbedingt einen Sieg, um im Titelrennen noch ein Wort mitreden zu können.

Wann und wo findet der Clasico statt?

Spiel Datum Anpfiff Ort Real Madrid - FC Barcelona Sa., 23.12.2017 13 Uhr Santiago Bernabeu (Madrid)

Real Madrid - FC Bacelona: Wo kann ich El Clasico live sehen?

DAZN überträgt den Clasico live und exklusiv. Tobi Wahnschaffe moderiert, Jan Platte kommentiert die Partie zusammen mit dem Experten Jonas Hummels. Insgesamt werden wohl bis zu 700 Millionen Fans das Topspiel verfolgen.

Das Beste daran: Ihr könnt euch einfach den Probemonat sichern und müsst für die Partie keinen Cent bezahlen. Nach vier Wochen werden monatlich 9,99 Euro fällig, wobei das Abonnement monatlich kündbar ist. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Außerdem könnt ihr das Match bei SPOX im LIVETICKER verfolgen. Wie bei allen anderen Begegnungen der Primera Division verpasst ihr auch beim Clasico nichts. Hier geht's zum Ticker!

Wie kann ich bei DAZN bezahlen?

Bei DAZN ist es möglich, das Abonnement monatlich bequem via PayPal zu bezahlen. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, per Kreditkarte oder über ein Lastschriftverfahren die Rechnung zu begleichen. Alle Infos zu den verschiedenen Zahlungsmethoden findet ihr hier.

Wichtige Infos für die Partie der Königlichen gegen Barca

Wir haben hier alle Team-News für euch gesammelt, damit ihr auf das Spektakel am Samstag bestens vorbereitet seid!

Real steht mit dem Rücken zur Wand - unsere Vorschau auf den 237. El Clasico.

Aufstellungen: So spielen Real Madrid und der FC Barcelona

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Kovacic - Modric, Ronaldo, Benzema

Barcelona: ter Stegen - S. Roberto, Pique, Vermaelen, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Paulinho - Iniesta, Messi, Suarez