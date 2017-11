Alonso: "Ronaldo ist da wenn man ihn braucht"

Primera División Celta Vigo -

Leganes Primera División Alaves -

Eibar Primera División Real Madrid -

Malaga Primera División Real Betis -

Girona Primera División Levante -

Atletico Madrid Primera División La Coruna -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Primera División Villarreal -

Sevilla Primera División Valencia -

Barcelona Primera División Espanyol -

Getafe Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Copa del Rey Barcelona -

Murcia Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Primera División Malaga -

Levante Primera División Barcelona -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

La Coruna Primera División Bilbao -

Real Madrid Primera División Leganes -

Villarreal Primera División Getafe -

Valencia Primera División Eibar -

Espanyol Primera División Las Palmas -

Real Betis Primera División Girona -

Alaves

Xabi Alonso hat sich zur anhaltenden Schwächephase von Superstar Cristiano Ronaldo in der Liga geäußert. Der frühere Spieler von Real Madrid sagte: "Ich habe keine Zweifel, dass Ronaldo in den schwierigen Momenten der Saison da sein wird."

In acht LaLiga-Spielen gelang dem Portugiesen nur ein Tor. Das trägt dazu bei, dass die Königlichen schon zehn Punkte hinter Konkurrent FC Barcelona liegen. Alonso ist sich jedoch sicher: "Er war atemberaubend am Ende der letzten Saison und wenn das Team in gebraucht hat, war er entscheidend."

Dass die Katalanen noch eingeholt werden können, dessen ist sich der Ex-Münchner sicher: "Es ist noch viel Zeit bis zum Ende von LaLiga und die Platzierungen können sich sehr schnell ändern." Außerdem müsse das Team um Lionel Messi noch ins Santiago Bernabeu, so der heute 35-Jährige weiter.