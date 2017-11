Transfergerücht: Turan nach Monaco?

Primera División Celta Vigo -

Mittelfeldspieler Arda Turan möchte LaLiga-Tabellenführer FC Barcelona so schnell wie möglich verlassen, so berichten es spanische und türkische Medien unisono. Monaco soll sehr an einer Verpflichtung des Türken interessiert sein.

Der 30-Jährige hat in dieser Saison noch keine Minute für die Katalanen auf dem Platz gestanden, ist also ein logischer Verkaufskandidat. Die Monegassen sollen bereits im Sommer am Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein, ein Wechsel hatte sich jedoch zerschlagen, wie die L'Equipe berichtet. Nun besteht laut Mundo Deportivo wieder Interesse aus Frankreich.

Turan war 2015 für 34 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid zu den Blaugrana gekommen, konnte sich jedoch nie richtig festspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2020, eine Ablösezahlung wird also erforderlich sein.