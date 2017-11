Napoli heiß auf Barcas Suarez?

Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alaves Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Primera División Malaga -

La Coruna Primera División Espanyol -

Valencia Primera División Las Palmas -

Levante Primera División Bilbao -

Villarreal Primera División Eibar -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

Leganes Primera División Alaves -

Eibar Primera División Real Madrid -

Malaga Primera División Real Betis -

Girona Primera División Levante -

Atletico Madrid Primera División La Coruna -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Primera División Villarreal -

Sevilla Primera División Valencia -

Barcelona

Der SSC Neapel schaut sich nach einer Verstärkung für das Mittelfeld um und ist dabei laut einem Bericht der Corriere dello Sport offenbar beim FC Barcelona fündig geworden. Der aktuelle Tabellenführer der Serie A hat demnach großes Interesse an Denis Suarez.

Das 23-jährige Mittelfeld-Juwel der Katalanen kommt in der aktuellen Spielzeit nur unregelmäßig zum Einsatz. Bereits im Sommer war man bei den Italienern an einer Verpflichtung interessiert, nun soll im Winter ein neuer Anlauf gestartet werden.

Nachdem er unter Ex-Trainer Luis Enrique noch in 26 LaLiga-Partien auflaufen durfte, steht er in dieser Saison lediglich bei sechs Einsätzen in der Meisterschaft und je einem in der Champions League und der Copa del Rey.