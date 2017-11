Medien: Real will Mata verpflichten

Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alavés Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Primera División Malaga -

La Coruna Primera División Espanyol -

Valencia Primera División Las Palmas -

Levante Primera División Bilbao -

Villarreal Primera División Eibar -

Real Betis

Real Madrid ist offenbar an Juan Mata von Manchester United interessiert. Angeblich wollen die Königlichen den Spanier bereits im Winter nach Madrid lotsen. Das berichtet der englische Express.

Mata geriet bei United in den letzten Wochen immer weiter ins Abseits. Stand der 29-Jährige in sechs der ersten sieben Premier-League-Spielen noch in der Startelf, kam er in den restlichen vier Partien nur noch auf 45 Minuten Einsatzzeit. Für das Match am Sonntag gegen Chelsea berief ihn Jose Mourinho nicht in den Kader.

Matas Vertrag bei den Red Devils läuft am Ende der Saison aus. Sollten die Red Devils nicht mit Mata verlängern, können sie nur noch im kommenden Transferfenster eine Ablöse für den Spieler kassieren.

Zwischen 2003 und 2007 stand Mata bei Real unter Vertrag. Nach Engagements beim FC Valencia und dem FC Chelsea wechselte er 2014 zu Manchester United.