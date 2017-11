Bale gibt Comeback nach Verletzungspause

Primera División Espanyol -

Getafe Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Copa del Rey Barcelona -

Murcia Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Primera División Malaga -

Levante Primera División Barcelona -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

La Coruna Primera División Bilbao -

Real Madrid Primera División Leganes -

Villarreal Primera División Getafe -

Valencia Primera División Eibar -

Espanyol Primera División Las Palmas -

Real Betis Primera División Girona -

Alaves Primera División Alaves -

Las Palmas Primera División Getafe -

Eibar Primera División Real Madrid -

Sevilla Primera División Valencia -

Celta Vigo Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona

Der Berater von Gareth Bale hat sich zu den Wechselgerüchten um seinen Schützling geäußert. In einem Interview mit Fichajes.com sagte Jonathan Barnett: "Er will sein ganzes Leben bei Real Madrid spielen. Er liebt Madrid."

Einem Transfer des Walisers, der zuletzt mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht worden ist, wird damit eine klare Absage erteilt. Der 28-Jährige selber habe sowieso nie an eine Luftveränderung gedacht, die Gerüchte seien von Journalisten gestreut worden: "Ich denke, dass diejenigen, die diese Geschichten geschrieben haben, zurück in die Schule gehen sollten, um zu lernen, wie Journalismus sein sollte, nämlich nicht Geschichten erfinden."

Die anhaltende Kritik am Flügelstürmer wird nach seinem Comeback sowieso enden, ist sich Barnett sicher: "Das wird aufhören, weil sie sehen werden, dass das Team besser wird, wenn er zurückkehrt und in dem Moment werden sich die Kritiker bei ihm entschuldigen." Wie viel er von den spanischen Medien hält, gibt er auch gleich noch zu Protokoll: "Manche Journalisten in Spanien schreiben Müll."

Bale fehlt den Königlichen seit Anfang Oktober, zuerst wegen einer Wadenverletzung, dann wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich. Trainer Zinedine Zidane kündigte am Montag an, dass der Offensivspezialist in der Pokalbegegnung gegen Fuenlebrada sein Comeback geben wird.